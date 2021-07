Investiguen dos persones per dos incendis imprudents al Genovés

El primer incendi es va registrar a l'octubre del passat any, en un paratge situat al Genovés, com a conseqüència d'una barbacoa i es van veure afectats 1.000 m2 de terreny no forestal.

El segon incendi es va produir el passat mes de maig, quan en la llera del riu Albaida, al seu pas pel Genovés, es va realitzar una crema de canyes sense l'autorització corresponent que van calcinar 500m2 de vegetació de ribera de riu en zona de domini publique hidràulic.

Després dels fets ocorreguts, la Guàrdia civil del Seprona, conjuntament amb un Agent Mediambiental pertanyent al Grup Operatiu d'Investigació d'Incendis Forestals de la Generalitat Valenciana, van dur a terme les investigacions per a aclarir les causes dels dos incendis.

Fruit de l'exhaustiva inspecció tècnic-ocular realitzada pels agents, al costat de l'Agent Mediambiental, es va poder constatar que el primer foc s'origine de manera temerària després de la realització d'una barbacoa, igual que el segon incendi, que es va poder comprovar que havia sigut produït per la crema de canyes de manera imprudent i sense els permisos corresponents.

Tots dos incendis s'havien propagat per la continuïtat del foc a través d'espècies herbàcies fins a terreny forestal. Tots dos autors no van complir diversos preceptes de la normativa autonòmica que regula l'ús del foc en terrenys forestals i en les seues proximitats.

Posteriorment, després de les perquisicions realitzades, es va poder determinar que existien testimonis dels fets ocorreguts, per la qual cosa se'ls va prendre declaració i es va permetre identificar als presumptes autors dels incendis.

Les actuacions van culminar amb l'esclariment dels dosincendis i la investigació per un delicte d'incendi forestal a doshomes, de nacionalitat espanyola i romanesa, d'edats compreses de 28 i 35 anys. Les diligències han passat al Deganat dels Jutjats de Xàtiva, així com al fiscal coordinador d'Incendis forestals del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.