La M.O.D.A. abre la segunda semana de los Conciertos de Viveros de València

Este colectivo burgalés se caracteriza por utilizar el acordeón, el saxofón, el banjo, la mandolina o el clarinete para tocar melodías de folk, country, punk o rock. En esta ocasión, el septeto presentará el trabajo, 'Ninguna ola', donde han investigado en nuevas sonoridades sin perder sus señas de identidad. Por otra parte, aseguran que el álbum expresa lo que sienten ante los cambios en la vida personal y en la sociedad.

El miércoles 7 de julio será el turno de Pastora Soler, artista de reconocido prestigio en el panorama español. La andaluza ha vuelto a los escenarios con su gira más personal, un tour bautizado con su propio nombre en el que repasa los grandes hitos de su larga trayectoria.

Antes de su espectáculo, el público podrá disfrutar con el estilo de Raoul Vázquez, un joven de 24 años que ha destacado en programas de televisión como La Voz y Operación Triunfo. También ha participado en el musical La Llamada, con texto y dirección de Los Javis, y ha publicado varios singles.

Un día después, los Conciertos de Viveros acogerán la presentación en València del tributo 'God Save The Queen'. Este cuarteto argentino ha conseguido recrear fielmente el estilo de la formación británica Queen, hasta el punto de que el espectáculo ha sido apadrinado por Peter Freenstone, asistente personal de Freddie Mercury.

La banda recoge el catálogo de Queen desde sus inicios en 1973 hasta su último álbum, Made in Heaven. Así, no faltan éxitos como 'Bohemian Raphsody', 'Love of my Life', 'We are the Champions' o 'We Will Rock You', entre muchos otros.

INICIATIVA SOLIDARIA

Por tercer año consecutivo, la programación del festival incluye la iniciativa solidaria Corazonadas, que tendrá lugar el viernes 9. Esta actividad se puso en marcha en 2018 con el objetivo de recaudar fondos para el proyecto Papallona de la asociación Àmbit, entidad que trabaja en la reinserción y atención integral de mujeres reclusas y exreclusas.

En esta velada estarán presentes el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), la Asociación de Vecinos y Vecinas de Nazaret y la Coordinadora de Organizaciones del Entorno Penitenciario de la Comunitat Valenciana (COEPA CV), donde se encuentran las entidades más importantes del tercer sector que intervienen en las prisiones y en su contexto.

Este año, las actuaciones musicales estarán protagonizadas por la valenciana Samantha, quien pondrá de largo los temas de su disco de debut, 'Nada'; y Natalia Lacunza, quien presentará las melodías de pop, R & B y soul de su lanzamiento más reciente, 'EP2'.

El rock será el gran protagonista la noche del sábado 10 de julio. Los madrileños Sidecars tendrán la oportunidad de mostrar los temas de su último trabajo de estudio, 'Ruido de fondo', que les ha situado entre las propuestas con más predicamento en el Estado. Tampoco faltarán grandes éxitos de otros discos como 'Fan de ti' o 'Amasijo de huesos'.

Previamente, el valenciano Isma Romero dará muestras de su trabajo, unas canciones que le han situado como una de las jóvenes promesas del panorama musical. Recientemente, el cantante ha publicado el sencillo 'Mirando al mar'.

Finalmente, el uruguayo Jorge Drexler actuará en València el domingo 11. El artista ha organizado una gira donde el eje vertebrador es la conexión entre el público y el artista. Así, será una oportunidad especial para ver en directo un cantante con una fructífera y galardonada carrera.

En los últimos meses, Drexler ha estado trabajando en su nuevo disco, la inspiración final del cual llegará en los próximos espectáculos en vivo. Calequi y Las Panteras, proyecto del argentino Javier Calequi, se encargará de abrir el escenario con su mezcla de cumbia y sonidos electrónicos.