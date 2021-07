La Generalitat sancionará los actos públicos de exaltación del franquismo

El Departamento de Justicia de la Generalitat catalana trabaja en una ley de memoria democrática que incluirá sanciones para evitar actos públicos de exaltación o homenaje al franquismo o que vulneren la dignidad de las víctimas, según ha anunciado la consellera, Lourdes Ciuró, en el Parlament.

Ciuró ha comparecido este lunes por primera vez en la comisión de Justicia del Parlament para dar cuenta ante los grupos de la cámara de las líneas maestras de su programa para esta legislatura, en la que apuesta por potenciar las políticas de memoria histórica.

La consellera ha iniciado su intervención insistiendo en que los indultos no han sido una solución a la "represión", porque todavía hay "personas en el exilio y 3.000 víctimas de persecución ideológica", lo que le ha valido las críticas de los portavoces del PSC, Vox, Cs y PP.

Entre sus objetivos para esta legislatura, Ciuró ha anunciado que pronto presentará la ley catalana de memoria democrática, que de acuerdo con "lo que se está haciendo a nivel internacional", incorporará medidas para evitar "actos públicos" de exaltación al franquismo, mediante un régimen de sanciones.

"No nos encontrarán blanqueando el fascismo, en todas sus formas y expresiones, no seremos ni neutrales ni templados y combatiremos cualquier idea xenófoba", ha añadido la consellera, que cree que ello debe ayudar a "inmunizar" a la sociedad para "no repetir los errores del pasado".

Ciuró ha revelado también su intención de buscar una nueva sede para el Memorial Democrático y ha apostado por la comisaría de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en la Via Laietana de Barcelona, porque a su parecer ocupa un lugar "central y emblemático de la capital de Cataluña".

Esa nueva ubicación, según la consellera, puede suponer "un referente para hacer pedagogía de valores democráticos, ya que solo la transmisión intergeneracional asegurará que preservemos la memoria de esos valores en nuestra sociedad".

Ha asegurado además que la Generalitat lo tiene "todo a punto" para la retirada del monumento franquista del río Ebro a su paso por Tortosa (Tarragona), que la semana pasada fue paralizada cautelarmente por un juzgado de Tarragona a raíz de la demanda de una entidad vecinal partidaria de mantenerlo.

En opinión de Ciuró, "en otro país o estado no tendría ninguna duda de que en el caso de un monumento fascista se ordenaría su retirada inmediata. Esperemos que aquí también y que nada lo entorpezca", ha añadido.

En ese sentido, ha expresado su "reconocimiento" a los jueces que ejercen en Cataluña, "trabajando en el día a día en condiciones no siempre óptimas", pero ha denunciado que en altas instancias del poder judicial español con un determinado talante ideológico "el atado y bien atado sigue presente".