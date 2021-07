Feijóo defiende la utilidad de la mascarilla y señala que "probablemente debería quedarse" para ir a hospitales

Así lo ha trasladado durante su intervención en la 'I Jornada Next Generation' organizada por 'elEconomista', en la que ha remarcado que la ha vuelto a poner el foco en los más jóvenes. "Hay un incremento de contagios y vamos a tener una ola que espero que no tenga impacto en la UCI", ha apuntado, y ha ejemplificado las personas de menos edad no están libres de sufrir los efectos de la covid-19.

Feijóo ha ejemplificado con que una persona obesa, aunque sea joven, puede infectarse y acabar en la UCI. Al tiempo, ha insistido en que no hay vacunas todavía para las franjas de menor edad, y hay dificultades "legislativas" para adoptar determinadas medidas en un contexto en el que se ha "judicializado" la pandemia.

En esta coyuntura, tras recalcar que no se puede dar por "solucionada" la situación "en ningún caso" y poner el foco para pasar página en el próximo otoño, ha destacado que la mascarilla "sigue siendo muy útil" y ha añadido que "probablemente debería quedarse para entrar en un hospital".

YA PLANTEADO POR EXPERTOS

La reflexión de Feijóo sobre los usos de la mascarilla -en este caso en el ámbito hospitalario- va en la línea de reflexiones ya verbalizadas por expertos que forman parte del comité clínco.

Por ejemplo, el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) y coordinador de Urgencias en el Hospital de O Salnés, Tato Vázquez Lima, situó en su día entre sus propuestas para cuando se supere la pandemia, mantener usos de la mascarilla en determinados contextos y abogó por que "todo paciente" que llegue al servicio de Urgencias la llevase puesta.