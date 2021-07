Compromís demana guardar un minut de silenci en la pròxima sessió de control en memòria de Samuel i les víctimes d'odi

Així ho ha indicat en un comunicat després del succés del passat dissabte a la Corunya, on la Policia Nacional ha practicat les primeres identificacions i ja ha pres declaració a testimonis de la palissa que va acabar amb la vida del jove Samuel Luiz, sense que encara s'haja produït cap detenció. El delegat del Govern a Galícia, José Miñones, ha explicat que "no es descarta cap de les vies" en relació a si es tracta d'un crim homòfob.

Segons Ferri, "el cas de Samuel Luiz, apalissat i assassinat en la Corunya aquest cap de setmana, segons alguns testimonis, al crit de 'maricón'; o el de Younes Bilal, assassinat a tirs en Múrcia mentre el criminal cridava 'mort als moros', demostren que les agressions i atacs amb motivacions d'odi no han cessat en els últims temps".

"Els discursos de l'odi, que estan tenint una gran difusió en els últims mesos, estan provocant una terrible conseqüència amb l'augment d'agressions i atacs cap a les persones LGTBI, les dones o els migrants. Per açò hem de mostrar un rebuig total cap a aquests discursos i cap als agressors, que no han de tindre cabuda en una societat avançada com la nostra", ha destacat Fran Ferri en un comunicat.

Ferri ha recordat que el 12 d'abril de 2016, en el ple de Les Corts, es va donar lectura a una declaració institucional en memòria de Guillem Agulló, en la qual la cambra autonòmica es comprometia al compliment de la resolució del Parlament Europeu, de 15 de març de 2013, sobre la lluita contra el racisme, la xenofòbia i els delictes motivats per l'odi.

"Així, seguint aquesta i altres resolucions aprovades en el nostre parlament, des de Compromís hem sol·licitat un minut de silenci abans de començar la sessió de control al president de la Generalitat aquest dijous, 8 de juliol, en memòria de Samuel Luiz Muñiz i totes les víctimes de l'odi", ha assenyalat Ferri.

Des del grup parlamentari Compromís animen a la ciutadania a participar en les concentracions per l'assassinat de Samuel Luiz que s'han convocat aquesta vesprada en tot el país.