Cs alerta de la proliferació de plagues de panderoles a València i demana intensificar el seu control

Sobre aquest assumpte, l'edil, en un comunicat, ha assegurat que "molts veïns estan queixant-se que enguany tenen panderoles en les seues cases", per la qual cosa ha instat l'Ajuntament a prendre mesures abans que la situació "es puga agreujar encara més".

Copoví ha precisat que aquesta situació afecta "a tots els districtes", encara que "amb més intensitat" en Poblats Marítims, Campanar, Pobles del Nord, Sud, Patraix i Russafa. "Les condicions ambientals dels últims mesos, amb un augment de les precipitacions i de temperatures, han propiciat un creixement important de la població de panderoles a la ciutat", ha apuntat.

En aquesta línia, ha subratllat que les accions de desinfecció que es realitzen de forma cíclica per l'Ajuntament "haurien d'haver-se multiplicat durant els mesos de maig i juny per a previndre la proliferació de panderoles", ja que les condicions ambientals "han sigut clau per a la seua reproducció".

"Si no es prenen mesures, la situació es pot agreujar encara més en haver-hi més cases tancades perquè els propietaris se'n van de vacances", ha incidit l'edil, al mateix temps que ha lamentat que no s'haja reforçat el conveni existent amb el Col·legi Territorial d'Administradors de Finques per a la col·laboració mútua en el control de plagues.

Per tot açò, Cs preguntarà a la secció de Control de Plagues quants servicis per al control de panderoles s'han efectuat durant el primer semestre de l'any 2021 a València i quines actuacions s'han realitzat sobre la base del conveni amb el Col·legi Territorial d'Administradors de Finques per a la col·laboració mútua en el control de plagues durant 2021.