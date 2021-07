AMP.- Els quatre acusats de la 'manada' de Callosa reconeixen la violació en grup i demanen perdó a la víctima

Els quatre estan acusats de diversos delictes d'agressió sexual i descobriment i revelació de secrets pels quals Fiscalia demana provisionalment penes que sumen 200 anys de presó, a raó de entre 48 anys i mig i 52 per a cadascun d'ells.

Els acusats, que tenien entre 19 i 24 anys en el moment dels fets, han assegurat que van consumir alcohol i drogues en "quantitats notables", segons han informat tant l'acusació particular com la defensa en declaracions als mitjans de comunicació al final de la primera sessió de la vista, que se celebra a porta tancada en la Secció Segona.

Per tant, tots ells al·leguen que les seues capacitats estaven minvades com a conseqüència de la ingesta d'alcohol i drogues. L'advocat de la víctima veu aquesta al·legació com un atenuant "de tipus objectiu" amb la qual es mostra d'acord, ja que pretenia que s'aconseguira una conformitat i no se celebrara el juí perquè la jove no haguera de passar per aquest procés.

De fet, els lletrats d'acusats i defensa han confirmat que existia una possibilitat d'acord entre les parts per a una conformitat, amb penes de 18 anys per al considerat capitost del grup i 15 per a cadascun dels altres tres acusats.

No obstant açò, el ministeri fiscal s'ha oposat i s'ha "desvinculat" d'aquest acord. Per tant, la vista se celebra i continuarà en una pròxima sessió dimecres que ve amb la declaració de la víctima i dels testimonis.

"La Fiscalia no ha volgut cap tipus d'acord, per descomptat la víctima no se sent representada pel ministeri públic", ha criticat l'advocat de la víctima, Francisco González, qui ha lamentat també que el fiscal "obligue la jove a "fer un esforç demoníac per a rememorar un fet tan traumàtic quan les penes estaven acordades amb les defenses", i que consideraven que eren "més que rellevants" i amb les quals "quedaven suficientment castigats els fets".

En aquesta línia, el lletrat ha afegit que estan "bastant tristos pel succeït" després que el ministeri fiscal instara les parts a arribar a una conformitat i, una vegada aconseguida, s'haja "desvinculat sense donar motius sobre aquest tema".

"LA PRIMERA VEGADA EN LA HISTÒRIA"

L'advocat d'un dels acusats, José Luís Sánchez Calvo, ha indicat que els quatre han mostrat durant la sessió el seu "penediment" i han sostingut que "si no hagueren estat intoxicats per les drogues i l'alcohol no hagueren comès aquests fets, ja que no eren conscients".

Segons el lletrat, "tots i cadascun han reconegut la seua participació així com la de la resta d'acusats, així que a la vista del reconeixement dels fets el raonable seria que la Fiscalia rebaixe considerablement les penes, però desconec què farà" el ministeri públic.

L'advocat, que ha indicat que prefereix "mossegar-se la llengua" davant la falta d'acord per part de Fiscalia, ha lamentat que aquesta circumstància s'està produint "per primera vegada en la història" després d'una admissió de culpa i petició de perdó: "Crec que és la primera vegada que quatre xavals joves es penedeixen del que han fet després d'haver consumit durant la nit moltíssima droga i alcohol", ha indicat.