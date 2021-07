El exalcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, renuncia a su acta de concejal

Así lo ha anunciado en una rueda de prensa donde dijo ser consciente de que La Laguna y la organización a la que representa "se merecen dedicarles tiempo, mucho tiempo", y que ante la necesidad del relevo generacional de los socios del despacho de abogados donde trabaja debe asumir responsabilidades profesionales que le impiden "dedicar el tiempo que exige el trabajo político en La Laguna".

José Alberto Díaz ha aclarado que esta decisión no significa que abandone la política, pues continuará al frente de otras responsabilidades en Coalición Canaria y seguirá ligado a la política lagunera y "comprometido", desde otro ámbito, con el municipio y su ciudadanía, añadió.

Quiso recordar que cuando asumió su compromiso de incorporarse al equipo de Coalición Canaria en La Laguna, primero como concejal y posteriormente como alcalde, ejercía su profesión como abogado; pero el compromiso político motivó que suspendiera su actividad profesional.

Díaz añadió que durante este último mandato optó por compatibilizar la responsabilidad de portavoz del grupo municipal con su profesión como abogado laboralista, y agradeció a sus compañeros y compañeras socios del despacho que le hayan permitido desarrollar durante estos diez años el compromiso político que asumió.

Apuntó que para él la política es "un servicio público, no una profesión. "Pero ahora debo volver plenamente a mi actividad profesional, aunque ello no significa que no tenga la misma ilusión, compromiso y capacidad de servicio en favor de la ciudadanía de este municipio", agregó.

Asimismo, agradeció el apoyo y confianza de los miles de laguneros que hicieron que Coalición Canaria fuera la fuerza política más votada en el municipio, con un incremento de concejales respecto al mandato anterior y que hizo que el nacionalismo "sea la opción con más representación en la Corporación".

El líder nacionalista destacó que, en estos dos últimos años, el grupo municipal de CC-PNC "ha trabajado de forma rigurosa, con seriedad, leal con la ciudadanía, con una estrategia dirigida a configurar un proyecto de futuro del municipio con madurez democrática".

"Hemos traído el sosiego y cordura al Salón de Plenos y a la vida política del municipio en general, algo muy alejado a la continua crispación que sembraron otros durante mi mandato. El respeto a la pluralidad es requisito esencial que con Coalición Canaria ha estado garantizado y debemos luchar para desterrar opciones y comportamientos sectarios, excluyentes y discriminadores", afirmó.

José Alberto Díaz precisó que gobernar y gestionar un municipio de la envergadura e importancia de La Laguna "no es una cuestión de más o menos buena voluntad. Es una gran responsabilidad". "He intentado servir a todos los ciudadanos y ciudadanas por igual porque era mi deber y por convicción. con aciertos y errores y siempre antepuse el bienestar de los laguneros y laguneras en cada decisión, incluso, por encima de los intereses partidarios", apostilló.

Tuvo un recuerdo para las personas que ya no están, principalmente, a causa de la pandemia del último año. Finalmente, agregó que esto no es una despedida de la política; "supone dedicar más tiempo a mi actividad profesional que, ahora, es incompatible con las necesidades del grupo municipal".

Díaz Domínguez continuará como uno más de los cientos de las personas afiliadas a Coalición Canaria en La Laguna "para que el municipio progrese por el bien de todos sus vecinos y vecinas, que me siguen tenido a su servicio", aseguró.