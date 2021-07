Denunciados seis locales hosteleros en Santander este fin de semana por incumplir la normativa sanitaria

En concreto, el pasado sábado se ha denunciado a dos locales de la calle Moctezuma, uno a las 00.10 horas, por no presentar la licencia de apertura y por incumplir la normativa sanitaria al tener exceso de aforo en el interior del local, permitir el consumo en la barra y por no realizar correctamente el registro de las personas que accedían al establecimiento; y otro, a las 00.30 horas, por no presentar la licencia de apertura e incumplir la normativa sanitaria tener exceso de aforo en el interior del local.

También el sábado de madrugada se denunció a un establecimiento de la calle Liébana por no presentar la licencia de apertura, no haber renovado el cartel anunciador de licencia y por incumplir la normativa sanitaria al permitir a varios clientes permanecer de pie y consumiendo en el exterior del local.

En la calle Santa Lucía, a las 01.45 horas del sábado, fue denunciado un local por no presentar la licencia de apertura, no tener visible el cartel anunciador de la licencia y por incumplir la normativa sanitaria al permitir bailar en el interior.

En Valliciergo, a las 03.10 horas del sábado, se denunció a un establecimiento por incumplir la normativa sanitaria al permitir el consumo en la barra y por rebasar el horario de cierre; y esta madrugada, a otro de Alcázar de Toledo, por molestias de música entono elevado y por incumplir la normativa sanitaria al permitir bailar, dar servicio en barra y por rebasar el horario de cierre establecido.

Los otros dos locales denunciados, ambos el viernes por la noche, fueron uno en Gómez Oreña, por la instalación de elementos de una terraza sin autorización; y otro en la calle Bailén, por no presentar la licencia de apertura.

Por otra parte, durante el pasado fin de semana, la Policía Local identificó y denunció a tres personas por no utilizar la mascarilla obligatoria.