Manolo 'el del bombo' cuenta en 'Espejo público' por qué no podrá viajar a 'Wembley' para apoyar a 'La Roja'

La selección española de fútbol ha llegado a semifinales de esta Eurocopa 2021, La Roja se enfrentará este martes a Italia en el estadio de Wembley en Londres. La afición está eufórica ante el encuentro europeo, una afición ansiosa de victoria y con ganas de fútbol, buen fútbol. Entre la afición es bien conocido Manolo el del Bombo que casi nunca que se pierde una cita de la selección española.

Sin embargo, parece que el valenciano no podrá viajar hasta Wembley para acompañar a la selección en la semifinal y en la final, si España logra la victoria. Manolo Cáceres ha aparecido este lunes en el programa Espejo público donde ha explicado que no ha podido conseguir entradas para acudir al encuentro. El invitado ha detallado que la Federación Española de Fútbol pudo conseguirle entradas y billete para Rusia donde España jugó el partido de cuartos de final contra Suiza, donde pudo disfrutar de la victoria de su equipo.

Sin embargo, parece ser que esta vez el organismo rector no ha podido ayudar a el del Bombo, "no puedo ir a la semifinal y final porque dicen que no tienen entradas y está todo completo y aquí estoy vestido esperando a que me llamen, no sé qué voy a hacer", ha añadido. "¿Ni una entrada? Siempre se reservan para compromisos", ha interrumpido la presentadora, Susanna Griso, extrañada.

Asimismo, Manolo ha querido dejar claro que desde la Federación le han asegurado que "es casi imposible, pero que si podían hacer algo le llamarían" y que aún está esperando. Desde Espejo público han querido ayudar a este fiel aficionado de La Roja y han puesto a disposición de los telespectadores el teléfono del programa para que todo aquel que quiera ayudar a Manolo el del Bombo pueda ponerse en contacto con él.

El entrevistado a querido recalcar en directo que nunca ha hablado de la selección o de los directivos de la Federación y ha pedido que la prensa no saque este tipo de información. "Ahora me dice Pepe Castaño que yo digo mentiras, eso no son mentiras, lo que digo yo es verdad", ha comentado Manolo. "Ya, porque hay quien dice que vives del cuento, que siempre estás llorando y que lo que quieres es que te paguen el billete y entradas gratis...", ha aclarado Griso. El del Bombo ha explicado que "es algo que han hecho siempre" y que ahora solo pide, ya pueda él ir o no al partido, que la selección gane y que disfrute la afición.