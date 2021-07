Mazón assegura que el PPCV està "preparat" per a unes eleccions: "Cada dia que passa, Puig traurà pitjor resultat"

Mazón ha criticat la "mala gestió" del cap del Consell en àmbits com el finançament, aigua, de sectors productius i llengua i s'ha mostrat "fart" del "menyspreu" que el president del Govern, Pedro Sánchez, "dedica tots els dies" a l'autonomia i que el Botànic "aplaudeix i xiula".

El president del PPCV, en una entrevista a 'Herrera en Cope' arreplegada per Europa Press, ha assegurat que els valencians "estan farts de la mala gestió" de Puig i de Pedro Sánchez. "Ens menyspreen en el finançament, en l'aigua, en els sectors productius que no són inclosos en plans europeus o en el demanar permís a Catalunya per a imposar un model lingüístic que ofega la nostra llibertat", ha afirmat.

Preguntat per una convocatòria d'eleccions autonòmiques, ha criticat que seran "quan més li convinga a Puig i no a la Comunitat", enfront del que ha defès que el PPCV està "preparat". "Si fóra Puig, les convocaria al més prompte possible perquè, cada dia que passa, traurà pitjor resultat", ha expressat.

"En 2015 vam perdre la Generalitat i en 2019 vam traure pitjors resultats, encara que en algunes zones vam mantindre ajuntaments importants, sobretot a Alacant. La crisi galopant i aquells casos de corrupció convenientment airejats per l'esquerra i des de sectors mediàtics ens van fer mal", ha reconegut.

"EL FINANÇAMENT NO ÉS UN JOC D'ESGRIMA"

Sobre el finançament autonòmic, ha incidit que la valenciana és la comunitat "pitjor finançada de totes", una circumstància, a més, "reconeguda per tots". No obstant açò, ha assenyalat que no es tracta d'un joc d'esgrima per a veure què president autonòmic guanya i qui perd, sinó que significa sanitat i servicis socials".

Així, ha defès que aquest assumpte siga "un punt de trobada en el qual tots guanyem", alhora que s'ha mostrat "disposat a fer front comú amb Puig en tot el que siga bo per a la Comunitat, vinga d'on vinga, encara que ho propose Podem". "Hem vingut a aportar solucions, no a engrandir els problemes", ha asseverat.

En matèria educativa, ha assegurat que, quan la seua formació governe la Generalitat, eliminarà el requisit lingüístic, que és "una barbaritat" que "imposa la llengua", i apostarà per un model "de convivència entre el castellà i el valencià" perquè "no volem arribar als límits de divisió de Catalunya".

El dirigent 'popular' i també president de la Diputació d'Alacant ha defès que la seua formació aspira ser un "gran espai de trobada comuna" enfront de la "divisió a la qual el tripartit nacionalista d'esquerres sotmet a la Comunitat".

Mazón ha assenyalat que el PPCV aspira a governar en solitari, "sense complexos ni prejuís", i s'ha mostrat "encantat" d'acceptar el suport de Vox "si accepten les normes per a millorar la societat".

"DOBLE VARA DE MESURAR" DE L'ESQUERRA

D'altra banda, ha defès que el síndic del PSPV, Manolo Mata, "hauria d'abandonar el seu càrrec" després de conéixer que va a exercir com a advocat d'un empresari a la presó provisional pel cas 'Azud' i ha censurat la "doble vara de mesurar" del govern valencià. "Venien a salvar la Comunitat Valenciana de la corrupció i tots els investigats del tripartit segueixen en els seus llocs", ha recriminat.

Sobre la situació epidemiològica, ha incidit en la necessitat d'"extremar les precaucions" per l'increment dels contagis a les últimes setmanes, al mateix temps que ha criticat que la Comunitat Valenciana "ha pagat un preu molt alt en estigmatitzar a l'hoteleria". "No és un tema fàcil d'abordar des que Sánchez es va rentar les mans i va traslladar la responsabilitat a les comunitats", ha afegit.

Finalment, preguntat per les declaracions de l'expresident de la Generalitat Francisco Camps sobre la possibilitat de presentar-se per a ser candidat a l'Alcaldia de València pel PP, ha resolt que "no hi ha cap debat" sobre aquest tema perquè "els valencians a volen María José Catalá, que és la millor".