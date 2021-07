Puig no veu "cap qüestió que faça entendre que va haver-hi tracte de favor" a Boluda per part de l'Autoritat Portuària

Així ho ha indicat Puig aquest dimecres a Palma, on participa en la Cimera entre la Comunitat Valenciana i els Illes Balears. Respecte al president de l'Autoritat Portuària, Aurelio Martínez, Puig ha assenyalat que la seua "confiança" en ell no ha canviat.

A més, preguntat si considera que Martínez ha de dimitir, ha considerat que "no hi ha cap qüestió en eixe informe que siga determinant per a prendre cap altre tipus de decisió".

Dimarts passat, el propi Martínez va remarcar les "discrepàncies" existents entre els informes sobre els quals aquesta entitat va basar el rescat de concessions titularitat de Unió Naval de València S.A. en el recinte portuari valencià per a la construcció de la nova terminal de creuers i l'informe emès per l'Advocacia de l'Estat que opta per una altra opció.

En el seu moment, va descartar dimitir, com se li ha demanat per aquest tema, i ha dit que no creu que procedisca fer-ho "per complir la llei". "És la primera vegada que em demanen la dimissió per complir amb la llei", ha assegurat, després del que ha agregat que durant el procés d'al·legacions d'aquesta operació "ningú" va presentar cap.