La Policía Municipal de Madrid interpone 1.200 multas por botellón el fin de semana del Orgullo, el récord del año

El fin de semana del Orgullo ha culminado con el récord de multas por botellón. Si la mayor cifra registrada este año fue en el mes de mayo con 1.069 sanciones, el primero de junio la ha superado con 1.200 sanciones por consumo de alcohol de la vía pública.

Y a estas sanciones aún habrá que sumar las correspondientes al incumplimiento de las normas sanitarias, como el uso de mascarillas o el aforo en los locales. "Estamos cerrando los datos del fin de semana", ha explicado la delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz.

"Ha sido un fin de semana largo, complicado, con unas fiestas de celebración de MADO donde Policía Municipal ha tenido que desplegar todo el dispositivo de refuerzo de más 3.600 agentes, además del tuno ordinario de la noche en la ciudad de Madrid", ha valorado Sanz esta mañana.

Para la delegada, la manifestación "discurrió tranquila y no hubo una superior a las 25.000 personas que se habían acordado". El problema vino después, "cuando más de 5.000 personas se acercaron a Chueca". Entonces desde su área hubo que aforar las plazas, establecer filtros para que no entrara más gente.

"Es cierto que hay imágenes que se han producido que no son buenas para la ciudad, hay gente que no todavía no ha entendido que la pandemia no ha acabado y no deben producirse aglomeraciones sin medidas de seguridad. No obstante, desde el Ayuntamiento aseguran que no se han producido indecencias graves más allá de la agresión con arma blanca del pasado miércoles que ahora está investigando Policía nacional.

Por ello, el Ayuntamiento va a implementar ese dispositivo de refuerzo durante todo el mes de julio "para impedir estas situaciones que nos ponen en peligro a todos", ha avanzado Sanz a los medios.

Mientras su área completa los datos de este primer fin de semana de julio, la delgada ha detallado cómo cerró el pasado mes. "En junio hubo más de 3.000 sanciones de botellón, más de 800 sanciones por no usar la mascarilla y 100 sanciones a locales por incumplimientos de horarios o aforos".