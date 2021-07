Podemos advierte a Escrivá: "No vamos a permitir ningún tipo de recorte en las pensiones ni presentes ni futuras"

Unidas Podemos toma posiciones de cara a la negociación de la segunda parte de la reforma de las pensiones, que se prevé más peliaguda que la primera y para la que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha planteado una posible rebaja en la prestación de la generación del baby boom. Y los morados son tajantes: no tienen intención de "permitir ningún tipo de recorte", ni en las pensiones actuales ni tampoco en las "futuras".

Así lo planteó este lunes el nuevo coportavoz de la ejecutiva de Podemos, Pablo Fernández, que compareció junto a la otra portavoz del partido, Isa Serra apenas unos días después de que Escrivá abriera la puerta a ese recorte de las pensiones. Fernández no quiso personalizar su crítica en el ministro y aseguró que no es su función "valorar si esas declaraciones son un error o no". "Pero no compartimos en modo alguno su reflexión, porque lo que vino a decir cuando habló de ajustes es un eufemismo de recortes", sostuvo el portavoz, que aseguró que la oposición de Podemos a cualquier rebaja es "diáfana".

Además, Fernández afirmó que, de cara a la negociación de esta segunda parte de la reforma de las pensiones, Unidas Podemos también se opondrá a una de las medidas que el Gobierno ha prometido a Bruselas que va a valorar: el aumento hasta los 35 años del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión. "El hecho de que se haya enviado un borrador a Europa no es para nada definitivo, si algo ha dicho la UE es que hay que hacer políticas expansivas", sostuvo el portavoz, que se mostró convencido de que "se podrán articular mecanismos para evitar recortar las pensiones", aunque no ofreció detalles.

Por su parte, Serra explicó que la prioridad de Unidas Podemos en los próximos meses será la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene. Unas cuentas que, para los morados, deben salir adelante con los votos de "la mayoría que sostiene el Gobierno de coalición", es decir, la que forman PSOE y Unidas Podemos con sus socios nacionalistas, independentistas y progresistas. Para Podemos, como ocurrió ya el año pasado, el Gobierno debe descartar el apoyo de un Cs que, a su juicio, siempre ha sido un ariete "contra los avances sociales en el país".

Además, Serra explicó que Podemos va a proponer en sus negociaciones con el PSOE para los Presupuestos iniciar las negociaciones para que haya mayor "justicia fiscal", lo que para los morados supone abordar una subida de impuestos para las grandes empresas. La portavoz recordó que, hace unos días, más de 100 países de la OCDE pactaron establecer un tipo mínimo del 15% para el impuesto de sociedades para estas grandes compañías. Y Serra argumentó que ese acuerdo debe "marcar el camino" a España. "Estamos a siete puntos de recaudación de la media de Europa", apuntó la portavoz, que insistió en que "los que más tienen tienen que aportar más y los que menos tienen deben dejar de aportar tanto".