Ana Morgade carga contra Toni Cantó por sus palabras sobre el teatro en Cataluña: "Eres más malo que la droga"

La pasada semana, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció el nacimiento de la Oficina del Español, un nuevo organismo de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte gestionado por Toni Cantó, el exportavoz de Ciudadanos en la Comunitat Valenciana. Esta decisión provocó un aluvión de opiniones dispares en las redes sociales, donde recientemente se hizo viral una declaración que el actor dio en una entrevista en el año 2019: "No puedo trabajar en Cataluña por hacer teatro en español".

Las palabras de Cantó, quien la pasada primavera se sumó al proyecto de Díaz Ayuso tras abandonar la formación naranja, continúan generando polémica en Twitter desde que se hicieran virales el pasado fin de semana. Tanto es así que personalidades conocidas en nuestro país no dudaron en opinar. Y entre ellas se encuentra la humorista Ana Morgade, cuyo tuit recibió una gran aceptación.

"No, chato: yo he trabajado en teatro en Cataluña hablando en castellano tanto como he querido, haciendo obras, shows de Impro y standup. No te contratan porque eres más malo que la droga", escribió la cómica en su perfil de la plataforma, donde este lunes sigue recibiendo reacciones por parte de defensores y detractores de Cantó.

No, chato: yo he trabajado en teatro en Cataluña hablando en castellano tanto como he querido, haciendo obras, shows de Impro y standup. No te contratan porque ERES MÁS MALO QUE LA DROGA. pic.twitter.com/nUTmCJAGFh — ana morgade (@ana_morgade) July 3, 2021

El tuit roza los 34.000 'me gusta' y ha sido compartido por cerca de 9.400 tuiteros. Asimismo, no todos los usuarios apoyan las palabras de la presentadora de Zapeando, que este lunes ha publicado un nuevo tuit tras el que lanzó el fin de semana para reafirmarse en su posición.

"Si mis peques tienen la oportunidad de aprender varios idiomas y practicarlos en la calle a diario, jamás sería tan necia como para negárselo. El saber no ocupa lugar, y aprender catalán no ha mellado mi castellano, fíjate. Petons molt forts", reza el mensaje, donde la cómica ha respondido a un usuario que le ha lanzado la siguiente pregunta: "¿Si quisierais escolarizar en español a vuestros hijos en Cataluña, podéis citarme un solo colegio público donde sea posible?".

Igual he hecho más de 300 actuaciones en Cataluña, no solo en castellano, sino con mi acento andaluz, y la gente siempre me ha recibido encantada y con mucho cariño. Así que, señor Georgie Dann, hágame el favor, por favor. pic.twitter.com/pE88cOobLw — Dani Rovira (@DANIROVIRA) July 3, 2021

Morgade no ha sido la única en criticar las palabras de Cantó, pues otros famosos de nuestro país, como Dani Rovira, han respondido a sus palabras. "Igual he hecho más de 300 actuaciones en Cataluña, no solo en castellano, sino con mi acento andaluz, y la gente siempre me ha recibido encantada y con mucho cariño. Así que, señor Georgie Dann, hágame el favor, por favor" se lee en el tuit del cómico y actor, al que se han sumado la intérprete Anabel Alonso y el actor José Corbacho, entre otros.

En la entrevista concedida por Cantó a El Español, el político aseguró que en Cataluña era difícil hacer teatro "en español". "Es obvio que hay territorios donde por hacer teatro en español ya no puedes entrar, como en Cataluña. Yo hace años que no puedo trabajar allí por hacer teatro en español, y les pasa a muchísimas compañías y es un retroceso brutal. Si te significas políticamente en este país pagas un precio, y yo se que hay sitios donde no voy a poder ir y me parece una autentica vergüenza. Si los artistas son castigados por esto, se consigue una sociedad cada vez más limitada", expresó.