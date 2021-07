Que usted tenga los documentos de la ITV en regla no le exime de volver antes de su próxima revisión. A partir de este lunes el Cuerpo de Agentes de Movilidad podrá obligar a cualquier coche que emita humos excesivos a pasar de nuevo dicha inspección con el objetivo "de contribuir a reducir las emisiones contaminantes de la ciudad". Así consta en los puntos 29 y 30 de la nueva Ordenanza de Calidad del Aire, que entró en vigor a inicios de abril.

Todos los días, de lunes a viernes, un equipo de 148 agentes de movilidad patrullará distintos puntos de la ciudad en turnos de mañana y tarde. Por ejemplo, el entono de la plaza Elíptica, la zona de la ciudad que registra los peores datos de contaminación. A las 12.00 horas un par de agentes ya había inmovilizado, de forma aleatoria, a siete vehículos. De ellos, solo uno se vuelve a casa con una advertencia: tiene un mes para pasar la ITV. En caso contrario se enfrentará a una multa de entre 750 y 1.500.

"Pasé la ITV hace relativamente poco y me tocaba en noviembre, pero quizá convenga hacer una revisión de gases", dice Martín, a quien no le sorprende que su coche desprenda humos. "Me los había dicho y además, los coches huelen". Con la notificación en la mano, el joven arranca el coche en dirección a su casa. "Me parece una buena forma de controlar el medio ambiente".

Martín ha sido de los primeros en comprobar el modus operandi de la nueva tarea de los agentes de movilidad. Si estos agentes consideran que un vehículo emite excesivo humo, requerirán al titular para que presente el vehículo a inspección en el plazo de un mes en los centros autorizados de inspección técnica de vehículos. Si se llega a la situación extrema de que el vehículo sea trasladado al depósito, se podrá recuperar cuando se suscriba el documento de compromiso de reparación y de nueva presentación del vehículo debidamente corregido ante un centro de inspección autorizado y de no circular hasta que la inspección sea favorable

Si una vez pasado el periodo establecido en la normativa (30 días) no se somete el vehículo a la ITV, se le sancionará con hasta 750 euros. Pero si el requerimiento de los agentes de la autoridad se hubiera producido durante la vigencia de un episodio de contaminación, no pasar la ITV sería una infracción grave que podría suponer una multa de hasta 1.500 euros. El caso más grave se daría con la negativa absoluta, resistencia u obstrucción a la actividad de inspección o control que impida su realización. Esta supone una infracción muy grave penalizada con hasta 3.000 euros.