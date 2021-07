Coronavirus.-De la Torre propone que discotecas y centros de ocio hagan test a clientes para una mayor seguridad

Así, ha señalado, a preguntas de los periodistas, que aquellos jóvenes "o personas que no estén vacunadas" se realicen estos test de antígenos, sufragados por el propio empresario, para tener la tranquilidad de que sus clientes son negativo y están seguros. Estas pruebas, ha dicho, se deberían repetir semanalmente para, de ese modo, aumentar aun más la seguridad.

De la Torre ha recordado que desde que los test de antígenos están en el mercado el Ayuntamiento de Málaga puso en marcha un programa pionero: "Nuestros acontecimientos celebrados en Fycma han estado cubiertos, se hacían gratuitamente a todo aquel que fuera". Así, ha recordado cómo en el Foro Transfiere una persona que iba a acudir dio positivo en uno de esos test y no accedió, volviéndose a Madrid, que es de donde procedía.

"Si los test de antígenos se repiten cada semana, dan mucha seguridad. Es un sistema que hemos ofrecido y se ha utilizado por empresas de restauración, hoteles, comercios y muchos han acudido a Fycma o a clínicas colaboradoras", ha recordado el regidor malagueño, quien ha abogado por trasladar esta fórmula a los centros de ocio nocturno "para que si son negativo entren y si son positivos, no entren".

En este sentido, ha explicado que, si por ejemplo, a una persona le gusta ir a una discoteca habitualmente, que cada semana se pueda realizar estos test: "Esto ayudaría. Como idea ahí está. Es una extrapolación de lo que hemos hecho en la organización de foros".

Esto, ha recalcado, estaría sufragado por el propio empresario, a los que ya trasladó la idea cuando permanecían cerrados debido a las restricciones de las autoridades sanitarias, permitiría cubrir a personas que no estén vacunadas, "que por edad no les haya llegado esa cobertura". "Es por el bien de ellos, de sus amigos, de sus familiares y por el bien de todos", ha enfatizado en rueda de prensa el regidor malagueño.

A juicio de De la Torre, la propia empresa lo puede hacer: "Puede tener ese sistema para que su clientela esté protegida, el negocio vaya bien y pueda haber un horario más amplio". En este sentido, se ha preguntado qué problema habría para que esas discotecas o bares de ocio nocturno estuvieran abiertos más horas, al tener esa protección previa: "Es bueno para todos. Aquí no perdería nadie".

UNA VEINTENA DE DENUNCIAS LA ÚLTIMA SEMANA

Por otro lado, cuestionado por las denuncias interpuestas este fin de semana, el concejal de Seguridad, Avelino Barrionuevo, ha explicado que durante la semana, concentrados especialmente en viernes y sábado, fueron una veintena.

En su mayoría por superar el aforo permitido, por no respetar el horario de cierre fijado por las autoridades o por no mantener la distancia entre mesas, ha especificado el edil, quien ha recordado que hay un dispositivo extraordinario los fines de semana no sólo en el centro histórico sino también en lugares donde se concentra más el ocio nocturno como Pedregalejo, Echevarría en Huelin o en Teatinos.

En estos tres últimos lugares los establecimientos tienen que cerrar a las doce de la noche. "Hay patrullas de refuerzo desde las nueve de la noche a las cinco de la madrugada velando por el cumplimiento de las normas y que cuando cierren no se vayan a otros lugares a hacer botellón", ha explicado Barrionuevo.

En el caso del centro histórico, los 41 establecimientos de ocio nocturno existente pueden cerrar a las dos de la madrugada, aunque no todos están abiertos, ha aclarado el concejal, quien ha recordado que cuando concluye el dispositivo extraordinario continúa el ordinario.

Una de las actuaciones más destacadas este fin de semana ha sido en la Araña, cuando se disolvió "en un breve tiempo" una reunión de unas 200 personas en la zona del Peñón del Cuervo por no respetarse las normas para prevenir el COVID-19. "Tenemos 13,5 kilómetros de litoral pero en cuanto detectamos algún punto, o lo vemos o somos requeridos, automáticamente acudimos", ha finalizado Barrionuevo.