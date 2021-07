Ana Terradillos interrumpe 'El programa del verano' para felicitar el cumpleaños a su padre en directo: "¡Un beso aita!"

La conocida presentadora Ana Rosa Quintana está de vacaciones, la comunicadora desaparece durante los meses de verano de las pantallas de miles de españoles que desayunan cada mañana con El programa de Ana Rosa. No obstante, el equipo del magazine matutino continua al pie del cañón durante julio y agosto y bajo el nombre de El programa del verano está conducido por Ana Terradillos, Patricia Pardo y Joaquín Prat.

La presentadora Ana Terradillos se encarga de mediar en la mesa de actualidad política, donde cada mañana comparte espacio con conocidos contertulios. Este viernes, la periodista se ha salido un momento de su papel de presentadora para enviar un mensaje muy especial a su padre. Alrededor de las diez y media de la mañana, la comunicadora ha interrumpido la escaleta planificada y ha felicitado en directo a su padre por su cumpleaños.

"Hoy tengo que enviar un mensaje porque es el cumpleaños de mi padre, es el cumpleaños del aita. El no sé por qué está como un poquito tontorrón, porque claro cuando vas cumpliendo una edad...", ha empezado diciendo Terradillos. La conductora del magazine matutino ha querido animar a su progenitor después de un duro año de pandemia y se ha dirigido a él mirando a pantalla: "Yo el sábado voy a ir, lo vamos a celebrar".

"Aunque tú, aita, creas que no hay nada que celebrar, yo te voy a hacer una lista de todas las cosas que tenemos que celebrar. No viajamos este año, lo haremos el siguiente, con lo cual otro año que no estoy contigo, el sábado a tope, y desde aquí el beso de todos los años. ¡Un beso aita, feliz día, pásatelo guay!", ha terminado Terradillos. El gesto de la presentadora ha enternecido a algunos usuarios que han felicitado al padre de la periodista a través de las redes sociales.