El relato completo de las amigas de Samuel sobre cómo se desencadenó la paliza mortal: "Para de grabar si no quieres que te mate, maricón"

La madrugada del pasado sábado junto al paseo marítimo de A Coruña, Samuel, un joven de 24 años con raíces brasileñas, vecino de Culleredo y que trabajaba como auxiliar de enfermería, recibió una brutal paliza que provocó su muerte. El joven había ido a cenar con su amiga Lina, cuando decidió salir a hacer una videollamada con otra de sus amigas, Vanesa. Fue en ese momento cuando el agresor, pensando que le estaba grabando, se abalanzó hasta él.

Aunque su padre ha pedido que no se le convierta en un signo político, sus amigos tienen claro que se ha tratado de una agresión homófoba y, por eso mismo, se han convocado manifestaciones en su recuerdo por todo el país.

"Para de grabarme si no quieres que te mate, maricón".

Sus amigos han contado como sucedió todo al programa "Espejo Público". Lina, la amiga con la que había salido a cenar cuenta que un chico y una chica se acercaron a ellos y les dijeron que pararan de grabarles. Samuel y Lina les explicaron que no estaban grabando, que estaban en una videollamada a lo que el joven respondió: "Para de grabarme si no quieres que te mate, maricón". Samuel respondió de forma tranquila: "¿Maricón de qué?".

Sin mediar más palabra, en ese momento, el agresor corrió hacia Samuel para agredirle. "Solo se escuchaban golpes”, declara Vanesa, que lo vivió todo a través de la videollamada. Tuvo que intervenir "un chico de color" para separarlos. El joven cogió a Samuel y "le salvó la vida en ese momento", cuenta Lina.

Una "manada" agrediendo a Samuel

Después de la pelea "Samuel me dijo, cógeme el móvil que se me debió caer en el suelo" cuenta Lina. Ella fue a buscar el móvil de su amigo y cuando se dio cuenta solo veía a un montón de gente corriendo. Cuando llegó, su amigo estaba ya inconsciente en el suelo. Había mucha gente poniéndole de lado y ella actuó rápido y le metió los dedos en la boca para sacarle la lengua y que no se la tragara y a partir de ahí llegaron los servicios sanitarios.

Cuenta que al principio de la pelea solo era un chico el que agredía a Samuel pero en cuanto perdió de vista a su amigo, "ya eran una manada", al menos 7 personas agrediendo a Samuel. "Estoy segura que los otros eran amigos del agresor y se metieron en medio para defenderle como si Samuel hubiera hecho algo cuando no hizo nada", apunta.

“Yo sé lo que viví y fue algo homófobo” afirma Lina. "Al final consiguió lo que quería que era matarlo". Sin embargo, cree que lo importante ahora es identificar a los agresores y que se haga justicia, independientemente de la sexualidad de Samuel. La joven recalca que ni Samuel ni ella conocían a ninguno de los agresores "pero sospechamos que a alguno podemos reconocerlos”

Su amiga Sandra llega con los servicios de emergencias

Su amiga Sandra, técnico de enfermería fue una de las personas que lo vió después de la paliza. En cuanto la llamaron para contarla que le habían pegado una paliza no dudó en acudir a urgencias. “Lo vi en la peor condición que podía haberlo visto” cuenta la joven. Además tuvo que encargarse de una de las partes más duras “Fui yo la que informé a sus padres”, cuenta.

Sin embargo, según Sandra, el peor momento fue cuando sus compañeros salieron a informarles de que, después de dos horas y media luchando por la vida de Samuel, no se podía hacer nada por él.

Sus amigos recuerdan a Samuel

Los amigos de Samuel lo recuerdan como "la mejor persona que podíamos tener, cuidaba de todos. No nos creemos lo que acaba de pasar”, cuenta Sandra. "Donde iba te sacaba una sonrisa. Cualquier momento con él te lo hacía muy grande” Se sienten indignados porque Samuel tenía un futuro por delante "y esos energúmenos" se lo han quitado.