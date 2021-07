López Miras: "los fondos NEXT Generation deben llegar a todas las comunidades en situación de equidad"

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha señalado que va a haber fondos del Plan NEXT Generation de la UE "para todos" pero cree que su reparto debe ser "equitativo" y "no puede convertirse en una competición" entre las autonomías. "O salimos de esta al mismo tiempo y podemos implementar ese dinero en proyectos todas las comunidades o, si no, España no los va a aprovechar como debería", ha aseverado.