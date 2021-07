Giner reivindica la presencia de Cs: "Se necesita un proyecto de centro capaz de entenderse con unos y otros"

"Estamos convencidos de que València necesita un proyecto de centro que sea liberal en lo económico, que no pierda la perspectiva social y que sea capaz en un momento determinado de entenderse con unos y con otros para sacar proposiciones y cuestiones prácticas y útiles para los ciudadanos", ha expuesto en una entrevista a Europa Press.

Asimismo, se ha mostrado "convencido" de su labor y de la del resto del grupo municipal de Cs en la capital valenciana, una tarea "leal al compromiso" adquirido "hace dos años con 70.000 valencianos" que les respaldaron en las elecciones municipales. Giner ha apuntado que se debe trabajar para que esos vecinos "puedan pensar de aquí a dos años", cuando vuelva a haber comicios locales, "que hemos cumplido la palabra" dada y que el suyo "ha sido un voto útil".

"Eso es lo primero de lo primero", ha precisado el responsable de Cs, que se ha mostrado "convencido" de que su grupo está "en esa línea". También ha expresado esa idea respecto al espacio que ocupa su formación. "Estamos convencidos de que el espacio que estamos ocupando políticamente hablando es necesario. Estamos convencidos de que lo que estamos haciendo es necesario", ha indicado.

"Si yo no estuviese convencido de lo que estoy haciendo, no lo estaría haciendo. No lo considero trabajo. Considero que estoy cumpliendo el acuerdo con el que llegué a los ciudadanos hace dos años. Me estoy dejando la piel muy a gusto", ha añadido.

Fernando Giner ha estimado que "la gente es consciente" de la labor de Cs en la capital valenciana y que "piensa que estamos haciendo lo correcto" y que "hacemos falta en València". "Escuchamos este comentario", ha asegurado, tras lo que ha subrayado que su grupo debe "seguir trabajando en esta línea" y comunicar esa tarea a la población.

"Esto hay que explicarlo", ha afirmado, tras lo que ha apuntado que "eso es lo que tenemos que hacer durante dos años" con vistas a las elecciones de 2023. Así, ha apostado por "hacer un esfuerzo tremendo en comunicación" para comunicar "bien" las posturas de Cs y que lleguen "a la gran población". "Somos capaces siempre de enfocar hacia la utilidad y la practicidad. Se necesita que el ciudadano tenga una explicación de por qué hacemos lo que estamos haciendo", ha dicho.

En esa línea, Giner ha valorado no solo el papel de los seis ediles de Cs en el Ayuntamiento sino también el de los afiliados del partido, que están difundiendo y explicando por la ciudad "todo el trabajo que está haciendo el grupo municipal". Ha considerado necesario "estar en la calle" y "trabajar como hacen todos los autónomos y pequeñas y medianas empresa: puerta a puerta, sector a sector y día a día".

El portavoz ha afirmado que su fin es conseguir "lo mejor para València", en favor de "una ciudad próspera y abierta" en la que "nadie quede atrás por la crisis económica y sanitaria" de la Covid-19. Ha expuesto que "siempre" que un ciudadano se dirija a su partido, al que acuden "muchos", se le debe "dar una respuesta".

"CERCANÍA Y PROXIMIDAD"

"En el municipalismo la gente tiene problemas muy diversos: desde que un contenedor le molesta hasta que tiene la calle sucia. Siempre que se dirijan a nosotros, a la puerta del grupo municipal de Cs, tienen que tener una respuesta. Ahí estamos los seis concejales y todo el equipo de trabajo insistiendo. El municipalismo es ante todo cercanía y proximidad", ha comentado.

Fernando Giner ha añadido que cuestiones como "una calle sucia, una farola fundida o un contenedor delante de tu casa lleno de suciedad no son de derechas ni de izquierdas sino practicidad". "Ahí debemos estar, demostrando que hemos venido a la política para hacer cosas nuevas y, sobre todo, con vocación de servicio al ciudadano", ha resaltado.

Así, ha abogado por ser "propositivos" y ha insistido en la necesidad de ser útiles a la sociedad y, en la actualidad, a sectores como el empresarial y el de autónomos para afrontar la actual crisis. Ha asegurado que Cs estará en ese espacio, para plantear propuestas y lograr "más acuerdos -ha aludido al Pacto de Reconstrucción postCovid y al acuerdo de presupuestos para 2021 en València- si es posible".

"CALCULADORA ELECTORAL"

"Ahí nos van a tener si nos quieren escuchar", ha dicho en alusión al equipo de gobierno municipal que conforman Compromís y PSPV. En este punto, ha considerado conveniente "dejar de lado la calculadora electoral" y centrarse "en la recuperación de la ciudad" y se ha mostrado dispuesto a "apoyar todo aquello que entendamos que sea útil para los ciudadanos".

"No entendemos si una postura la trae un partido o la trae otro. Entendemos de temas que solucionan problemas a los ciudadanos. Ahí está nuestra practicidad y nuestra utilidad. Si nos traen propuestas que pensamos que son útiles y prácticas para los ciudadanos en términos de recuperación o sociales, las apoyaremos. No haremos oposición destructiva por hacerla", ha anunciado.

Giner ha reiterado su voluntad de trabajar en favor de "una ciudad próspera y abierta" y ha lamentado que el alcalde de València, Joan Ribó (Compromís), esté "cada vez más sectario" y "radicalizado" y que "se olvide de que es el alcalde de todos". Ha instado a "pensar por el interés" de la capital valenciana y no "por el electoral".