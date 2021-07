Ford Almussafes i CEU UCH, premiats als Factories of the future Awards 2021 pel seu model per a predir avaries

Aquests guardons es concedeixen anualment al congrés internacional Advanced Factories, que s'ha celebrat a Barcelona. En aquest fòrum, dedicat a la innovació, automatització i indústria 4.0, es premien les millors aplicacions de la intel·ligència artificial a l'àmbit de la producció industrial a nivell mundial.

El model predictiu de Ford i la CEU UCH forma part de la tesi doctoral d'Iván Peinado sobre l'àrea d'estampació de Ford en la planta d'Almussafes, que està desenvolupant sota la direcció del professor Nicolás Montes, investigador principal del Grup en Automatització Industrial i Robòtica (AIR) de la CEU UCH, i Eduardo García Magraner, gerent de l'àrea d'Enginyeria de Carrosseries i Premses de Ford València i doctor per aquesta Universitat.

Aquesta tesi està finançada per la Fundació per al Desenvolupament i la Innovació (FDI) de la Generalitat Valenciana i Ford, detalla la institució acadèmica en un comunicat.

Segons explica Iván Peinado, "en la planta d'estampació de carrosseries, les avaries que poden aparéixer en els equips produeixen en alguns casos parades inesperades en la producció, amb la repercussió econòmica que açò implica. Per açò és tan important dissenyar sistemes que ens permeten predir l'aparició d'avaries que causen parades imprevistes i evitar els seus costos".

LA INTERNET DE LES COSES A ESCALA INDUSTRIAL

Per a abordar aquesta millora, l'equip d'enginyers de Ford i la CEU UCH es va plantejar com a objectiu obtindre la major informació possible en temps real del procés d'estampació. El tractament adequat d'aquestes dades, aplicant ferramentes relacionades amb la indústria 4.0. i l'ús de tècniques d'intel·ligència artificial, ha permès establir indicadors de predicció de possibles avaries, evitant que succeïsquen.

Peinado apunta que, en la proposta premiada als Factories of the Future Awards 2021, "s'ha emprat tècniques IIoT, que és la internet de les coses per a l'àmbit industrial o Industrial Internet of Things"."Així hem aconseguit tindre totalment connectats tots els components del procés d'estampació i rebre tota la informació dels sensors instal·lats en la maquinària i els seus equips autòmats. Un servidor connecta la xarxa OT amb la IT per a enviar totes les dades des dels equips a la nostra base de dades al núvol", afig.

Gràcies a aquesta facilitat d'accés a tots els indicadors acumulats, l'equip de Ford i la CEU UCH ha desenvolupat diferents 'dashboards' o quadres de comandament per a monitoritzar les variables més crítiques de l'equip d'estampació i dissenyar un model predictiu d'avaries, a partir de l'anàlisi exhaustiva del funcionament normal de treball. "D'aquesta manera, podem ara controlar qualsevol possible anomalia que pot anticipar una avaria, evitant les parades de reparació i les seues conseqüències econòmiques negatives per a la producció", destaca Iván Peinado.

Els premis Factories of the future són concedits en el fòrum Advanced Factories per a reconéixer les millors iniciatives de la indústria 4.0 cada any. L'equip format per Ford València i la CEU UCH ja va ser finalista a l'última edició de 2020 d'aquests premis, en la categoria d'Investigació i desenvolupament, amb el projecte 'Miniterms 4.0' liderat pels investigadors Nicolás Montes, de la CEU UCH, i Eduardo García Magraner, de Ford València.

Tots dos han dirigit la investigació de Iván Peinado, premiada en aquesta edició de 2021, aquesta vegada en la categoria de Lideratge en la transformació digital de la planta industrial.