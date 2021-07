Educació convoca beques per a afavorir la incorporació de les dones a 41 cicles de FP

Es tracta de cicles amb una presència femenina escassa, però que presenten una bona inserció professional. Per açò, aquestes ajudes "tracten de fomentar la incorporació de la dona a un nínxol amb un potencial laboral elevat", explica l'administració educativa en un comunicat.

Hi ha prevista una inversió de 100.000 euros, un 1,8% més que el curs anterior, en ajudes que oscil·len entre un màxim de 600 euros i un mínim de 400 euros. Açò permet atorgar un mínim de 166 beques de 600 euros o, en el cas que hi haja més demanda, un màxim de 250 ajudes de 400 euros.

Aquesta subvenció per a ajudar les dones a incorporar-se a cicles de FP masculinitzats és compatible amb qualsevol altra subvenció o beca. Els requisits per a gaudir d'aquesta ajuda són que les aspirants estudien en un centre públic i que en aquest curs 2020-2021 hagen estat matriculades, per primera vegada, en el primer curs d'algun dels 41 cicles formatius de FP Bàsica o de grau mitjà o superior de les cinc famílies professionals esmentades.

El passat curs 2019-2020 Educació de la Generalitat va concedir 129 beques de 600 euros amb una inversió total de 77.400 euros, un 19% més que en el curs 2018-2019.

La tramitació i la presentació de sol·licituds s'han de realitzar per mitjans electrònics en la plataforma de tramitació de la Generalitat