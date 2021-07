El preu del lloguer a la Comunitat Valenciana cau un 3,05% en el primer semestre de l'any, segons pisos.com

D'aquesta manera, la Comunitat Valenciana va ser l'octava autonomia amb la mensualitat més barata per als llogaters al juny, per darrere de Castella i Lleó (4,73 ?/m2), entre unes altres.

La província de Castelló (2,45%) va llançar un repunt contingut en el primer semestre. València (-4,97%) i Alacant (-3,33%) van llançar ajustos intermedis. Interanualment, totes van caure i València va marcar el tercer descens més intens d'Espanya(-10,56%). Amb 7,34 euros per metre quadrat al juny, València va ser la província més cara de la regió. Alacant, amb 6,83 euros, va ser un poc més barata. No obstant açò, Castelló, amb 5,18 euros, va ser la més assequible de l'autonomia.

Quant a les capitals, totes van pujar en el primer semestre, marcant Alacant (7,39%) el seté repunt més intens del país. D'un any a un altre, Alacant (5,31%) va ser la desena entre les pujades nacionals, mentre que València (-2,92%) i Castelló de la Plana (-5,36%) van registrar caigudes moderades.

En l'apartat de rendes mitjanes mensuals, a nivell nacional, València (9,29 €/m2) va ser la dotzena capital més cara en lloguer, mentre que Alacant (7,98 €/m2) va ser més assequible. Per la seua banda, Castelló de la Plana (7,05 €/m2) va ser la més barata de la regió.

En el conjunt d'Espanya. la vivenda en lloguer a Espanya va tindre al juny de 2021 un preu mitjà de 9,63 euros per metre quadrat. Aquesta xifra va marcar un descens mensual del -0,72%, trimestral del -0,19%, semestral del -2,41% i interanual del -3,35%.

"SENDA DE LA MODERACIÓ"

Segons Ferran Font, director d'Estudis de pisos.com, "el lloguer segueix instal·lat en els ajustos, permetent que els llogaters es vegen afavorits per preus cada vegada més assequibles. Aquests descensos estan ajudant a relaxar la tensió que, des de feia bastant temps, patien determinades ciutats". L'expert exposa que "era d'esperar que el mercat abraçara la senda de la moderació, ja que la bretxa entre les expectatives de l'arrendador i la capacitat de pagament de l'arrendatari era molt cridanera".

Font opina que "aquest mercat afronta una segona meitat d'any en la qual la possible intervenció de les rendes arribaria tard, atés que la pandèmia s'ha encarregat de posar fre a les pujades".

El portaveu del portal immobiliari no es mostra partidari de la congelació de les rendes perquè creu que "introdueix un mecanisme de distorsió en un sistema on l'oferta i la demanda haurien d'harmonitzar-se per si mateixes".

No obstant açò, la mesura encara no s'ha concretat, un aspecte que "impedeix que les parts implicades sàpien a quines atenir-se: els plans de molts llogaters s'han paralitzat fins a saber si van tindre un argument per a negociar la mensualitat, mentre que bona part dels propietaris no saben si poden posar en lloguer el seu immoble amb les suficients garanties jurídiques", comenta Font.