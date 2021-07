El precio del alquiler cae un 3,46% en la Región de Murcia durante el primer semestre de 2021

Respecto a mayo cayó un 2,94 por ciento, y trimestralmente un 3,52 por ciento. Así, la Región fue la cuarta autonomía con la mensualidad más asequible para los inquilinos, por detrás de Castilla y León (4,73 euros por metro cuadrado), entre otras.

Por su parte, la vivienda en alquiler en España tuvo en junio un precio medio de 9,63 euros por metro cuadrado, lo que supone un descenso mensual del 0,72 por ciento, trimestral del 0,19 por ciento, semestral del 2,41 por ciento e interanual del 3,35.

LA CAPITAL MURCIANA SE SITUÓ EN UNA POSICIÓN INTERMEDIA

La ciudad de Murcia marcó en junio un precio medio en alquiler de 7,70 euros por metro cuadrado, con un descenso del 0,28 por ciento frente a diciembre de 2020, el segundo menos intenso del país.

Frente a junio de 2020, arrojó una subida del 1,13 por ciento, el cuarto más contenido de España.

Según Ferrán Font, director de Estudios de pisos.com, "el alquiler sigue instalado en los ajustes, permitiendo que los inquilinos se vean favorecidos por precios cada vez más asequibles. Estos descensos están ayudando a relajar la tensión que, desde hacía bastante tiempo, padecían determinadas ciudades".

El experto expone que "era de esperar que el mercado abrazase la senda de la moderación, puesto que la brecha entre las expectativas del arrendador y la capacidad de pago del arrendatario era muy llamativa".

Font opina que "este mercado afronta una segunda mitad de año en la que la posible intervención de las rentas llegaría tarde, dado que la pandemia se ha encargado de poner freno a las subidas". El portavoz del portal inmobiliario no se muestra partidario de la congelación de las rentas porque "introduce un mecanismo de distorsión en un sistema donde la oferta y la demanda deberían armonizarse por sí mismas".

No obstante, la medida aún no se ha concretado, un aspecto que "impide que las partes implicadas sepan a qué atenerse: los planes de muchos inquilinos se han paralizado hasta saber si van tener un argumento para negociar la mensualidad, mientras que buena parte de los propietarios no saben si pueden poner en alquiler su inmueble con las suficientes garantías jurídicas", comenta Font.