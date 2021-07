Una única targeta permetrà viatjar en bus, metro i Rodalies en l'àrea de València a la fi d'any

La integració tarifària, una de les grans assignatures pendents del transport públic en l'àrea metropolitana de València, està un pas més a prop. L'Autoritat de Transport Metropolità (ATMV) i Renfe estan ultimant la posada en marxa d'un conveni perquè, a la fi d'enguany, els usuaris de metro, autobús i trens de Rodalies puguen utilitzar el mateix suport per als seus títols de viatge amb independència del mitjà de transport en el qual es moguen.

Aquesta serà la primera etapa d'un procés d'integració que, amb l'horitzó d'aquesta legislatura (és a dir, 2023) preveu homologar fins i tot les tarifes perquè els diferents operadors no competisquen entre ells i coste el mateix realitzar els mateixos recorreguts, més enllà de la manera de transport públic utilitzat.

El que encara està per definir en la negociació entre les administracions involucrades és el suport concret. El ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, el valencià José Luis Ábalos, va confirmar dijous passat en un missatge de Twitter que el conveni s'està ultimant i va apuntar a la targeta Móbilis de l’ATMV com el suport que permetrà, a més d'accedir el metro i els autobusos (de l'EMT i de Metrobús), poder carregar títols del nucli de Rodalies de Renfe de València. "Treballem per una mobilitat que situe a la ciutadania en el centre de les polítiques de transport", va afegir Ábalos.

Fonts de l’ATMV van apuntar que la fórmula concreta encara s'ha de concretar i van explicar que una de les possibilitats passa per caminar cap a una targeta moneder que es puga utilitzar indistintament en els diferents operadors de transport públic de l'àrea metropolitana. En qualsevol cas, segons apunten des de Renfe, aquest seria l'"embrió" de la integració tarifària definitiva, el procés de la qual va començar amb la signatura d'un conveni a l'abril de 2019.

L'Autoritat de Transport Metropolità compta en els pressupostos de 2021 amb una partida de 5,8 milions d'euros destinada a la creació de nous títols i nous mètodes de pagament. En aquest sentit, fonts de l'entitat asseguren que l’ATMV "manté l'aposta per la integració tarifària" incrementant un 10% els fons destinats a la mateixa enguany. Una part d'aquest pressupost l'aporta la Generalitat, i l'altra procedeix de la subvenció de 38 milions d'euros concedida per primera vegada aquest exercici pel Govern central al transport metropolità de València.

El "gran repte" de la mobilitat a València

La integració tarifària és, de fet, "el gran repte" de la "mobilitat quotidiana" d'aquesta legislatura, segons va manifestar el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, en una entrevista concedida a 20minutos al començament de 2020. Tot i l'impacte de la pandèmia de Covid-19 en el transport públic, tant l’ATMV com Renfe han seguit avant amb el projecte perquè, en un primer moment, els trens de Rodalies s'integren en el servei de transport públic de l'àrea metropolitana de València i, més endavant, es puguen unificar els preus i els propis els títols de viatge.

"Ara es dóna la paradoxa que recórrer la mateixa distància costa uns diners o un altre en funció del mitjà de transport. Competeixen entre ells, és una situació una mica absurda. Si volem que la gent utilitze més el transport públic, posem-li-ho fàcil", va afirmar llavors Espanya.

El suport Móbilis

L’ATMV té implantats en l'àrea metropolitana suports intel·ligents, sense contacte, interoperables, com a mitjà de pagament en el sistema de transport públic, les conegudes com a targetes Móbilis, que permeten l'emmagatzematge simultani de diversos títols de transport públic, urbà (EMT) i interurbà (Metrovalencia i Metrobus), en un únic suport, amb possibilitat d'incloure a més altres serveis addicionals.