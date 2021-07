Un estiu d'oci i aprenentatge a la Ciutat de les Arts

La Ciutat de les Arts i les Ciències es consolida aquest estiu com el millor pla per a una escapada perfecta en família a la Comunitat Valenciana. El Museu de les Ciències està obert des de les 10.00 h fins a les 21.00 hores i amplia les seues activitats amb més tallers i demostracions científiques, mentre que el’Hemisfèric ofereix projeccions fins a les 20.00 hores. En l’Oceanogràfic hi ha també novetats, com els Sopars en el Llac o el Backstage Tour.

Entre l'oferta del Museu de les Ciències destaquen la nova exposició ‘Play. Ciència i música’, la mostra ‘Mart. La conquesta d'un somni’ i el Teatre de la Ciència.

La primera de les propostes, situada en la planta 1 del Museu de les Ciències, mostra al públic una àmplia col·lecció històrica d'instruments musicals i espais amb experiències interactives entorn dels processos creatius i cognitius de la música. Hi ha visites guiades i taller tots els dies.

Uns xiquets visiten l'Oceanogràfic. Ciutat de les Arts i les Ciències

Una altra de les propostes del Museu de les Ciències són els tallers Química en acció i La ciència invisible i sessions especials de la ciència a escena que reuneixen els experiments més sorprenents.

Els contacontes de l'exposició ‘Hi havia una vegada...’, les sessions Alt Voltatge del Teatre de la Ciència amb l'espectacular bobina de Tesla o l’Espai dels Xiquets són també continguts que amplien sessions en temporada alta.

Exposició. Mart, la conquesta d'un somni és una de les més cridaneres propostes del Museu dels Ciències.

Hemisfèric. En la seua cartellera destaquen L'escull encantat: ‘Kaluoka’hina 3D, una aventura submarina’, els films IMAX ‘Amazon Adventure’ i ‘Viatge a l'Espai. Pròxima parada Mart’ o la projecció ‘Caminant entre dinosaures’.

A l'aire lliure. El recinte cultural i científic ofereix, a més, amplis espais verds al Jardí del Túria.

Oceanogràfic. Aquest recinte desplega aquest estiu un ampli ventall de novetats amb una nova presentació en el Delfinari i, sobretot, amb els Sopars en el Llac, amb dos menús especials per a degustar a la terrassa del Restaurant Oceans.