'Viva la vida' enseña a Ana María Aldón un vídeo de Terelu burlándose de ella y la periodista responde con un ataque

Viva la vida enseñó a Ana María Aldón unas imágenes de la época en la que era el blanco de las mofas de Sálvame y de cuando se llegó a poner en duda si José Ortega Cano era realmente el padre del hijo que esperaba la pareja por aquel entonces.

Un mal trago para la colaboradora y exsuperviviente que vivió aguantando en su silla mientras veía pasar una a una las imágenes. Así, hasta que el vídeo cerró con una imitación a modo de parodia de Terelu cuando colaboraba en el programa que presenta Jorge Javier Vázquez. En ella, imitaba a Aldón, simulando estar embarazada.

Una parodia que no llevó anda bien la mujer del diestro, visiblemente afectada ante la cámara. Sin embargo, la reacción de Terelu fue lo que llamó poderosamente la atención de compañeros y espectadores De hecho, su nombre fue tendencia en las redes durante toda la tarde de este domingo donde los usuarios la tildaron de "prepotente".

Otro ejemplo, consejos vendo q para mi no tengo. Terelu dice q se ve forzada a hacer estas burlas, no pide perdón y se enfada por emitirlo!!! Pero si eres @Adavidflores o Alonso es q eres muuuuy malo. Cuentistas... #OlgaDaMuchoAmor#VivaLaVida418 #EnchufadasDeProfesionVICTIMA pic.twitter.com/FvGE3LqYHa — #MareaBelenista (@BelenistaVIP) July 4, 2021

Lejos de pedir disculpas, la periodista se puso a mirar el móvil mientras Emma García le explicaba que entendiera que Aldón se sintiera dolida. "Estoy hasta el mismo moño de ser el blanco fácil", solo dijo la hija de María Teresa Campos.

Vaya Terelu, no cuesta nada en pedir perdón a Ana María, por la burla que hiciste de su embarazo...pero claro tu soberbia, prepotencia, arrogancia, etc, te puede más!!#VivaLaVida418 pic.twitter.com/Iv9QwBSNvp — Andrés Aguilera (@Andres_eltallo) July 4, 2021

Después de volver de una pausa publicitaria, el tema seguía candente. "No entiendo que Terelu se cabree, si ella fue la que hizo la parodia", dijo Suso. "Yo ni me acuerdo de esa escena. No soy consciente. Imagínate, hace 9 años de eso", respondió la propia Terelu. "No entiendo por qué estás así. No entiendo tu enfado. De verdad que no lo entiendo", le volvió a decir la presentadora.