La despedida de Cristina Pardo en su último programa de 'Liarla Pardo' con dedicatoria a sus 'haters'

El programa Liarla Pardo, que se emite en LaSexta, ha llegado este domingo a su fin y la emoción ha estado presente en todo el último programa. Su presentadora, Cristina Pardo, ha dicho las últimas palabras de un programa en el que ha sido "muy feliz".

"Muchas gracias y nos vemos en septiembre en Más Vale Tarde", dijo la periodista, que no ha podido contener las lágrimas cuando ha recordado el "buen ambiente" que ha reinado en el programa.

"Perdón por los errores cometidos. Les puedo asegurar que los sufro yo más que nadie", dijo Pardo, que añadió: "Todas las personas que tienen un puesto de trabajo saben lo importante que es trabajar con un buen ambiente".

Tuvo palabras de agradecimiento para el director del programa, Alberto del Pozo: "Ese no me lo he podido llevar", bromeó. Pardo dijo que se va "muy agradecida personal y profesionalmente".

"Me voy sintiendo que se me ha querido mucho y bien. Eso es dificilísimo en un puesto de trabajo y yo quiero que la gente haya sentido lo mismo", dijo la presentadora. Además, hubo un mensaje para los que suelen criticar los errores ortográficos de los rótulos del programa.

"Haters, queremos que nos critiquéis por última vez: a bosotros también bamos a hecharos de menos", decía el rótulo que se podía leer en pantalla.