Tu horóscopo diario: lunes 5 de julio de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 5 de julio de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Tienes por fin en tu mano algo que esperabas y que te pone muy alegre porque significa que a partir de ahora estará más libre y con más capacidad de movimientos y decisión. Todo eso impulsa tu simpatía y tus ganas de charlar y de pasarlo bien.

Tauro

Te reafirmas en algo que pensabas sobre una persona que no te caía demasiado bien y lo cierto es vas a poder comprobar cómo se comporta. Procura alejarte de ella lo más posible, es lo más inteligente, ya que no te trae aporta nada interesante.

Géminis

Echas cuentas de algo que te preocupa y que quieres tener bien claras para poder tomar una decisión. Sería conveniente que alguien con conocimientos del tema le echase un vistazo para asegurarte. Hay mucho en juego y significa algo importante.

Cáncer

Hoy no será un día demasiado estresante porque vas a tomártelo todo con la mayor calma posible y eso hará que algunas situaciones no te agobien. Es una buena opción, te favorecerá mucho, ya que de esa manera no se alterarán tus nervios.

Leo

No puedes seguir sospechando todo el tiempo que alguien juega sucio a tu espalda, ese no es el camino para sentirte bien, así que debes averiguar la verdad. Alguien te va a echar una mano para que consigas llegar a conclusiones certeras.

Virgo

Hay cosas que no te apetece mucho hacer hoy, es cierto, pero tampoco puedes negarte, así que lo que te conviene es no dejarte arrastrar por la pereza. Ponte en movimiento, te va a favorecer. Después, sentirás tranquilidad por haberlas hecho.

Libra

No te quedes al margen de una negociación o una reunión en la que se debate algo de cara al futuro, porque es importante que estés presente. Así podrás juzgar por tus propios ojos y dar tu opinión con pleno conocimiento. Influirá bastante.

Escorpio

No hables en exceso y no hagas afirmaciones tajantes de las que te puedes arrepentir después. Te conviene ser prudente y más si se trata de cerrar una etapa o una temporada en trabajo o estudios. Dalo por terminado y mira hacia delante sin más.

Sagitario

Tomarás una decisión que tiene que ver con los estudios o el futuro y quizá sea para cambiar tu rumbo e interesarte por otras cosas distintas. Será un salto de fe, pero vas a estar bien cuando lo des. No debes preocuparte, sino ponerte manos a la obra.

Capricornio

Ojo con perder la perspectiva real de las cosas y dejarte llevar por lo que los demás hagan o digan. Eso no te va a venir nada bien, incluso si piensas que así te esfuerzas menos o caes mejor. Mantener tu línea de acción te favorece.

Acuario

Puede que tengas que enfrentarte a una conversación tensa por algo que pasó el fin de semana. Quizá tu pareja te pida explicaciones y lo cierto es que en muchas ocasiones tiendes a hacer lo que más te apetece sin pensar en nada ni en nadie.

Piscis

Hoy te costará fijar tu atención y centrarte en lo que tienes que hacer, quizá porque estés pensando en las vacaciones o en algo que te atrae con fuerza. Piensa que hay tiempo para todo, reflexiónalo y verás que cada cosa tiene su momento.