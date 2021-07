Vázquez (PP) asegura que el "papelón" de Tudanca en la moción de censura fallida ha sido su "tumba política"

Así han valorado, en declaraciones remitidas a Europa Press, desde filas 'populares' el anuncio de Tudanca de presentar su candidatura a la reelección en el próximo Congreso Autonómico del PSOECyL que se celebrará en Burgos el 27 y 28 de noviembre.

"Sabíamos por todas las encuestas que a Luis Tudanca no le quieren los votantes. Ahora también sabemos que no le quieren sus compañeros de partido ni tampoco le quiere Pedro Sánchez de ministro", ha apuntado el 'número dos' del PP autonómico que ve en su candidatura la crónica de una "muerte anunciada" al no irse con Pedro Sánchez.

"Su papelón en la moción de censura fallida ha sido su tumba política. Tudanca lo ve negro en La Moncloa y en la Junta, así que se queda agazapado en el escaño de la oposición a la espera de que alguien lo llame", ha concluido.