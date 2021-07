Peñalver (PSRM): "La falta de previsión del Gobierno de López Miras vuelve a dejar a la Región sin médicos sustitutos"

Peñalver ha recordado que muchos de los médicos de familia que consiguen la especialidad se van a otras comunidades, donde les ofrecen antes vacantes o contratos de larga duración, y a los servicios de urgencias. "Cada año, la falta de previsión hace que otras comunidades se lleven a los médicos que se han formado en la Región".

Asimismo, ha indicado que "no tiene sentido que el SMS gaste el dinero en formar médicos y luego no sea capaz de evitar que se vayan, y ha señalado que el año pasado terminaron 76 la especialidad y solo se contrataron 50 en el verano, y este año, a día de hoy, hay 32 plazas sin cubrir".

"Esta falta de previsión se repite cada año, y obliga a cerrar consultorios y a no poder sustituir a los médicos que se van de vacaciones. El Gobierno regional sobrecarga de trabajo a los que se quedan, que tienen que asumir a los pacientes de sus compañeros. Un castigo más, para los profesionales de los centros de salud, que han sufrido el estrés de la pandemia, que llevan muchas horas de trabajo a sus espaldas, de lunes a domingo, mañana y tarde, sin pedir nada a cambio", ha añadido.

Además, ha lamentado que el Ejecutivo regional "castigue la población, porque muchas personas con dificultad de movilidad tienen que desplazarse hasta los centros de salud de referencia, al estar cerrados sus consultorios más cercanos, lo que aumenta la presión asistencial en los centros de salud, retrasando las citas".

"El Gobierno regional no es capaz de planificar la atención sanitaria en la salida de la pandemia. No se recupera la normalidad en los centros de salud, porque no se han hecho las previsiones que desde el PSOE le venimos proponiendo. Hay que incrementar las plazas, tal como se aprobó en la Asamblea Regional por unanimidad", ha dicho Peñalver.

El diputado socialista ha remarcado que, si se ofrecen vacantes a los profesionales cuando terminen la especialidad, "en vez de llegar tarde ofreciendo contratos temporales, estos se quedarían, en lugar de irse a otras comunidades, con mejores condiciones".

"Desde el PSOE propusimos la creación de 250 plazas de médicos de familia, que son las que plantean como necesidad los sindicatos, las asociaciones de profesionales y el colegio de médicos, pero el Gobierno regional solo creó 60 en diciembre de 2020, que se acaban de ofertar en junio", afirma el socialista.

Finalmente, ha explicado que el problema no es de dinero, porque hay financiación extraordinaria para sanidad del Gobierno de España. "El problema es la falta de voluntad política del PP para reforzar el sistema sanitario público, algo que, en un momento histórico como este, es incomprensible".