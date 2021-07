El príncipe Carlos revela la canción que hace que no pueda evitar bailar

El príncipe Carlos de Inglaterra, heredero al trono de Gran Bretaña, es un consumado bailarín y además, en sus viajes oficiales no suele tener vergüenza en sumarse a las danzas típicas de los lugares donde lo reciben.

Pero este domingo, el príncipe de Gales ha revelado qué canción es la que le hace bailar de manera irresistible. Lo ha hecho en una grabación de la Asociación de Radiodifusión del Hospital (HBA), que se emite este domingo, y donde ha hablado de su música favorita, recoge el Mirror.

Carlos ha contado que la canción Givin 'Up, Givin' In, que el grupo The Three Degrees interpretó en su 30 cumpleaños, es una canción que recuerda "hace mucho tiempo, solía proporcionarme un impulso irresistible de levantarme y bailar".

El príncipe también eligió Don't Rain On My Parade de Barbra Streisand. Otras pistas en su lista incluyen La Vie En Rose de Edith Piaf, Upside Down de Diana Ross, The Voice de Eimear Quinn, The Click Song de Miriam Makeba, You're A Lady de Peter Skellern, La Mer de Charles Trenet, Bennachie de Old Blind Dogs, Lulu's Back In Town de Dick Powell,They Can't Take Away From Me de Fred Astaire & Ginger Rogers. Las otras pistas son Tros y Garreg / Crossing the Stone de Catrin Finch y Tydi a Roddaist de Bryn Terfel.

La HBA emite en todos los hospitales públicos del Reino Unido, y el príncipe Carlos ha tenido palabras elogiosas para este servicio. "En todo momento, la radio del hospital brinda un servicio invaluable a los pacientes, el personal y las familias", dijo el heredero, de 72 años.

"En los tiempos actuales, cuando hemos estado lidiando con los efectos de esta terrible pandemia, el papel de la radio hospitalaria ha sido aún más importante, y sé que ha sido de un valor incalculable para conectar a las personas, brindar comodidad y compañía, y levantar el ánimo de la gente cuando es necesario".

Además, según el Mirror, Clarence House compartirá a través de sus redes sociales una lista de Spotify con las canciones favoritas del príncipe.