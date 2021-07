Doctor de 'La Paz' alerta a jóvenes que "exponerse demasiado provoca más carga de virus y cuadros más graves"

En una entrevista a Europa Press, el también profesor del Área de Ciencias de la Salud de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), ha puesto el acento en el "alto número de veces que se exponen, ya que los adultos son más precavidos, y mantiene un contacto puntual, pero no están tan expuestos".

No obstante, Barreiro ha recordado que los jóvenes "suelen tener cuadros asintomáticos o muy leves", y que las complicaciones "suelen ser menos frecuentes, de ahí que sean menos frecuentes los ingresos, pero eso no quiere decir que no ocurran".

Ello, ha apuntado, que se debe a una "cuestión de edad", y "a mayor edad más riesgo de complicaciones, porque la inmunidad va bajando con la edad y hace que la infección sea más grave".

En este punto, el profesor de UNIR ha reseñado que tiene un efecto "negativo", por el "alto número de veces que se exponen", para a continuación recalcar que "exponerse mucho al virus, sobre todo si te vas de viaje y alguno lo tiene y estás todo el día en contacto, y sin medidas de precaución, y estás cogiéndolo muchas veces, luego puede ser peligroso, porque te cargas de mucho virus, por lo que se ha visto que produce cuadros más graves".

Además, ha puesto el acento en que se "está viendo como en espacios cerrados no están usando las mascarillas, por lo que se exponen a un peligro grave".

A ello, ha unido el profesor del Área de Ciencias de la Salud de la UNIR que "no están vacunados, por lo que ahora mismo son los más susceptibles de contagiarse". De hecho, ha destacado que "en ese grupo estamos teniendo diez veces más de infecciones que en los mayores".

Para Barreiro, además, "no es buena noticia que siga habiendo brotes, porque en España están circulando variantes de infecciones, hasta el punto que el 50 por ciento es de la variante Alfa y un 30 por ciento de la Delta, que son más transmisibles". Sobre ésta última, ha alertado "en personas que solo tienen una dosis de la vacuna puede infectar".

ALGUNAS RECOMENDACIONES

Por todo ello, ha pedido a los jóvenes que "sean más cuidadosos, primero por su alto grado de exposición, que hace que circule más el virus, sobre todo ahora que parece que está más transmisible, pudiendo hacer que sea más resistente a la vacuna".

También, les ha recomendado que "se reúnan en espacios abiertos, pero manteniendo la distancia de seguridad, y evitando compartir vasos o botellas". De hacerlo en sitios cerrados "recordar el uso de mascarilla y ventilar bien".

Finalmente, el facultativo de la Paz ha apuntado que "si se van a ir de viaje, de voluntario o de campamento se pueden hacer test de antígenos, que son muy baratos, y como hay varios que son asintomático con ello pueden detectar a alguno que tiene el virus y es posible que no se hayan enterado"