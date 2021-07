Málaga busca al ganador del bote de 78 millones de Euromillones: "Por el tipo de apuesta, creemos que es un grupo"

La noticia saltaba este viernes por la noche. El bote acumulado en el sorteo de Euromillones tenía ganador, y el boleto se validó en España. En concreto, en la administración de loterías número 20 de Málaga, situada en el centro comercial La Rosaleda de la citada ciudad.

Por ahora, nada se sabe de quién puede ser este nuevo millonario. Tal y como recoge el diario Sur, en la administración solo pueden hacer por ahora cábalas. Carmen Sánchez, una de las empleadas, cree estar segura de que se trata de un cliente habitual.

Una de las claves es el importe del boleto jugado: 25 euros, con apuestas para los dos días de sorteo (martes y viernes) y rellenado a mano. "Ojalá sea alguien que verdaderamente lo necesite tras este tiempo tan complicado y ojalá que sea un cliente fijo para que la fidelidad se le haya compensado con este premio tan tremendo", dice a Sur Gertrudis Clavero, otra empleada.

Este premio es el más abultado de la historia de la provincia de Málaga y el segundo más alto de la historia de Andalucía. "Es una alegría enorme dar un premio de estas características", dice Rosario Martín, otra empleada.

"Es una barbaridad. Cuando me llamaron anoche desde la Delegación de Loterías no me lo creía. Cada vez que miro el cartel pienso que no sé si es demasiado", dice a Sur Cayetano Martín el propietario de la administración.

"Tenemos una clientela muy fiel de la zona, gente de toda la vida que sigue viniendo, así que esperemos que el boleto sea de uno de ellos. O más bien de varios, porque por el tipo de apuesta creemos que podría tratarse de un grupo de amigos o de alguna peña", dice Martín, que añade que "es muy problable que sea alguien del barrio, así que supone una alegría enorme".