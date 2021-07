'Pasapalabra': Roberto Leal muestra su reacción no vista en televisión al dar el bote a Pablo Díaz

La victoria de Pablo Díaz en El Rosco de Pasapalabra este jueves tras 260 programas dejó unas bonitas imágenes que emocionaron a miles de espectadores en sus casas y que ya son historia de la televisión. Sin embargo, lo que se vio desde la pequeña pantalla no es todo lo que ocurrió en el plató del programa de Antena 3.

Roberto Leal, presentador del concurso, ha querido compartir su reacción al completo después de que el tinerfeño acertara la última letra de la prueba ante la insistencia de sus seguidores. "Cuando muchos me preguntabais ayer qué sentí en ese momento... Era esto", ha dicho adjuntando el vídeo.

Las imágenes muestran la segunda vuelta completa de Pablo, que la resolvió del tirón, y a un nervioso Leal leyéndole las definiciones lo más rápido posible. Así, al llegar a la 'X' y escuchar la respuesta de "Dux" por parte del concursante, el periodista guarda unos insufribles segundos de silencio para después estallar en alegría por su acierto.

Acto seguido, se lleva las manos a la cabeza y después rompe a llorar emocionado por el éxito de uno de los participantes más longevos del concurso, que se ha hecho con el bote de 1.828.000 euros, el tercero más alto. Justo después, se acerca a Díaz para abrazarle con fuerza y felicitarle por haberlo logrado tras estar a punto de completarlo hasta en 12 ocasiones.

Cuando muchos me preguntabais ayer qué sentí en ese momento... Era esto. #pasapalabra298 #elbote pic.twitter.com/b7d8REZ9k5 — Roberto Leal (@RobertoLealG) July 2, 2021

El protagonista del vídeo comentó este viernes en el informativo de la cadena que "sabía que me había emocionado, pero no sabía que me había emocionado tanto". "Cualquier presentador que hubiera vivido esto durante un año le habría pasado lo mismo", señaló.

En este sentido, Leal aseguró que presentar Pasapalabra "sigue siendo un reto para mí" y deseó que "ojalá vengan más botes, pero este siempre será el primero", dijo dándole especial importancia a la victoria de Pablo Díaz..