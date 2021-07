Tenso enfrentamiento entre Marta López y Belén Rodríguez: "¿Y tú has sido mi amiga 20 años?"

Belén Rodríguez y Marta López, que eran muy buenas amigas hasta hace poco tiempo, han protagonizado un tenso momento en Viernes Deluxe hablando de Supervivientes.

La discusión viene derivada de la pésima relación que tienen Rocío Flores y Belén Rodríguez, que les ha llevado a enfrentarse en varias ocasiones en los platós de televisión.

Belén Rodríguez, amiga íntima de Rocío Carrasco, se ha mostrado muy crítica con su hija a lo largo de toda la emisión de su docuserie Rocío: contar la verdad para seguir viva.

Sin embargo, tras el paso por el reality de supervivencia, Marta López se ha acercado a Olga Moreno y la ha defendido de las críticas que se vierten contra ella en los debates del programa.

Esto ha hecho que también mantenga una buena relación con Rocío Flores, con quien ha compartido plató durante las últimas semanas y, como consecuencia, el enfado de Belén Rodríguez.

La colaboradora le reclama su falta de apoyo en el enfrentamiento que ha tenido con la nieta de Rocío Jurado pese a que son amigas desde hace 20 años. "Cuando Rocío Flores me atacó como lo hizo en el plató de Supervivientes tú estabas allí y te quedaste callada, el único que me defendió fue el Maestro Joao, ¿y tú eres mi amiga desde hace 20 años?", le reprochó.

"A mí me están dando por todos lados y lo sabes, no te hagas la víctima y digas que te está saliendo caro defender a Olga porque es a mí a quien le está pasando factura todo esto", continúo diciéndole.

"Yo he hablado con Rocío Flores tras las cámaras aunque no lo haya hecho delante, no creo que te haya fallado", le ha asegurado Marta López. "Parece que te he matado". Sin embargo, para Belén Rodríguez no ha sido suficiente, ya que considera que el apoyo también tiene que ser público.

"Tú has hecho un concurso de mierda y aún así yo te he defendido, no he sentido que tú hagas lo mismo por mí", ha concluido.