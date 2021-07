Sanitat habilita més de 200 punts de donació de sang en platges i zones turístiques i rurals

"A l'estiu es produeixen ingressos i els pacients necessiten la solidaritat del donant també en vacances", recorda la directora de l'òrgan, Cristina Arbona, per a traslladar el seu "enorme agraïment a tots ells".

Les mesures de seguretat continuen "exhaustives" per a aconseguir un entorn segur per a donar. No s'ha d'acudir amb afeccions respiratòries o febra, si s'està en aïllament o s'ha estat amb una persona afectada per COVID-19 o si s'ha viatjat a un país de risc en l'últim mes.

Quant a la vacunació, es recomana que des de la data de la posada hagen transcorregut almenys 24 hores i que no existisca simptomatologia associada, detalla la Generalitat.

Durant el primer semestre de l'any s'han obtingut 85.607 unitats de sang, amb 30.942 a Alacant, 9.433 a Castelló i 45.232 a València. S'han registrat un total de 6.329 nous donants nous (3.247 a València, 793 a Castelló i 2.289 a Alacant).

Aquestes xifres han permès l'equilibri, "fins i tot en la tercera onada del coronavirus", i els hemoderivats han cobert puntualment les necessitats dels pacients de la Comunitat. En la web del Centre de Transfusió estan els punts de donació disponibles en tota la Comunitat, així com en els seus perfils en xarxes socials.