Cs destaca la "eliminación del impuesto de plusvalía mortis causa" como uno de sus "hitos" en Dos Hermanas

En un comunicado, el portavoz de Ciudadanos en el Consistorio nazareno, Javier Cabezas, ha agradecido la atención mostrada por el vecindario hacia el proyecto naranja. "Se notan las ganas de volver poco a poco a la normalidad y las ganas de implicación de los vecinos en la política municipal, que es la que más directamente nos afecta a todos", ha dicho Cabezas.

"Estos dos años han sido muy especiales", ha subrayado, "empezando por ser nuestro estreno como concejales y el mazazo a la sociedad que nos está suponiendo la pandemia, que no olvidemos, aún no hemos salido de ella y no podemos bajar la guardia".

El portavoz de Cs en Dos Hermanas ha destacado como "uno de los principales hitos del trabajo del grupo municipal la eliminación de la plusvalía mortis causa, aunque el alcalde, Francisco Toscano, aún no la ha puesto en marcha". Asimismo, también se ha referido al Plan Especial de Seguridad Vial porque "no podemos mirar hacia otro lado en la seguridad de los peatones, y sobre todo los más vulnerables como son los niños y las personas mayores.

En tercer lugar, Cabezas se ha mostrado satisfecho por haber impulsado desde Cs "la Oficina de Apoyo al Comercio, si cabe, ahora más necesaria que nunca, debemos ayudar a la digitalización y apoyarles en las gestiones con la administración". "Y otras dos más con claro sello naranja y social como la protección de nuestros mayores incluyendo a Dos Hermanas como Ciudad Amigable con las Personas Mayores y la creación de la Delegación de Inclusión y Accesibilidad, imprescindible a nuestro entender para garantizar la igualdad real y efectiva de todos los Nazarenos", ha añadido.

"A pesar de no contar con el apoyo del gobierno nazareno del PSOE en algunas de nuestras propuestas y la falta de cumplimiento en otras, sabemos que hemos realizado un trabajo pensando siempre en los ciudadanos, medidas para mejorar la vida y garantizar los derechos de los nazarenos y alejados de la confrontación y de la crispación. Esa es la forma de devolver a los nazarenos la confianza que depositaron en nuestra formación cuando nos votaron", concluye Cabezas.