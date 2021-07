La UA tanca la campanya extraordinària de donació de sang amb 263 donacions i 83 nous donants

La campanya 'UAjuda dona sangre ahora más que nunca', engegada en el marc del projecte Universitat Saludable de la UA, s'ha adaptat a la situació sanitària i ha realitzat 13 jornades de donació amb mesures de seguretat sense acumulació de donants, detalla la institució acadèmica.

Entre el dimarts 11 de maig i el dimecres 30 de juny, fins a 293 persones han passat pel punt de donació de sang habilitat en l'aulari II en col·laboració amb el Centre de Transfusions d'Alacant. Del total de donants atesos, 64 s'han descartat per diversos motius i 293 han completat la donació, entre ells 83 nous donants.

Com a director de Secretariat de Universitat Saludable, José Ramón Martínez Riera destaca les xifres "excepcionals" i validades per la felicitació del Centre de Transfusions. També agraeix a totes les persones que han fet l'esforç de participar en la campanya de donació de sang "sense obviar la importància de donar una sang que és molt necessària en els hospitals, encara més en una situació com la qual vivim".