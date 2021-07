Estabilitzat un incendi forestal a Xalans després de cremar 40 hectàrees i obligar a tallar subministrament elèctric

L'incendi s'ha declarat aquest divendres al migdia i afecta a una zona pròxima a la carretera N-330, segons han informat el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat, la Diputació i el Consorci Provincial.

Fins al lloc s'han mobilitzat huit mitjans aeris -tres helicòpters, un d'ells de coordinació, i quatre avions-, tres unitats de bombers forestals de la Generalitat, tres autobombes, set brigades de la Diputació (Xarafull, Xalans, Teresa de Cofrents, Moixent, Utiel, Sinarques i Aiora), bombers voluntaris de Cofrents i Aiora, un agent mediambiental i una dotació del Consorci Provincial.

A les 16.00 hores s'han retirat els mitjans aeris de la Generalitat que treballaven en la zona, tot i que que encara romanen els helicòpters V2 i V3.

El foc ha obligat a establir la situació 1 del Pla Especial d'Incendis Forestals (PEIF) i a interrompre el servici elèctric d'Iberdrola en la zona per a facilitar les tasques d'extinció.

El nivell 1 del PEIF es decreta quan una situació d'emergència provocada per un o diversos incendis forestals pot afectar greument a béns forestals o afectar lleument a la població i béns de naturalesa no forestal, per a l'extinció de la qual pot ser necessari incorporar mitjans extraordinaris.