Cvirus.- Ribera Lab reforça els serveis de proves Covid i test posvacuna en l'inici de la campanya #Unveranoseguro

D'aquesta manera, els sis punts d'extracció de Ribera Lab estan situats en diferents punts de la Comunitat Valenciana, Galícia i Extremadura, on el grup Ribera té centres sanitaris de referència: Hospital Ribera Povisa i pàrquing Estadi de Balaidos, a Vigo, i Clíniques Santo Domingo a Lugo; Hospital Ribera Santa Justa i Hospital Ribera Almendralejo a Extremadura; i el Centre Immunològic d'Alacant- Ribera Lab, en el polígon de Torrellano, a Elx, detalla l'entitat en un comunicat.

La divisió de laboratori del grup Ribera, recalquen, "facilita totes les proves Covid, i a més assessora als ciutadans sobre la més adequada, en funció de les seues necessitats, condicionants i possibles contactes amb positius". Les més sol·licitades són les PCR i els test d'antígens, però també estan disponibles els test Elisa.

A més, des de fa una mica més de dos mesos, Ribera Lab ofereix entre els seus servicis la realització d'un test posvacuna, amb la finalitat de confirmar la immunitat adquirida després de l'administració de les dosis corresponents de la vacuna contra el Covid. Aquesta prova quantifica les IgG dirigides a l'espícula del SARS-CoV-2, i d'aquesta forma, permeten saber amb certesa si la vacunació ha sigut efectiva i hem generat anticossos enfront del virus.

Des de Ribera apunten que "diferents estudis assenyalen que la generació d'anticossos varia segons les persones, perquè el sistema immunitari de cada ciutadà és únic". "I aquesta resposta s'ha comprovat que no és idèntica ni en els ciutadans que ja han rebut la vacuna ni en aquells que han passat el virus".

"Trobem pacients que desenvolupen anticossos als 10 dies d'haver començat els símptomes, uns altres als 14 dies i uns altres, en canvi, no tenen anticossos fins a transcorreguts 21 dies de l'inici dels símptomes, en els casos de pacients infectats de manera natural", expliquen. Per tant, afigen, en el cas de les vcunes "el més recomanable és esperar tres setmanes des de la inoculació de l'última dosi de la vacuna per a realitzar-se aquest test i confirmar la immunitat".