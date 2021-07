Ortiz (PP): "Puig ha cambiado a los valencianos por Sánchez pese al ninguneo de este a la Comunitat"

Eva Ortiz ha criticado que Puig "no encuentra o no quiere encontrar el momento para defender los intereses de los valencianos, y prefiere agachar la cabeza ante un Sánchez que nos ignora con la financiación autonómica o que recorta el trasvase Tajo-Segura". "Puig no es un President creíble", ha afirmado en un comunicado.

Además, ha señalado que el XV congreso autonómico que el PPCV celebra este sábado en València "ha puesto muy nervioso al PSPV, que sabe que está en tiempo de descuento en la Generalitat y busca cualquier excusa para hacer ruido".

"Mañana Carlos Mazón será elegido presidente del PPCV y el domingo comienza el camino para volver a gobernar la Comunitat Valenciana. Los valencianos saben que el PPCV sí defiende el cambio de financiación, el trasvase o la devolución del IVA que corresponde a la Comunitat en justicia y estas reivindicaciones dejan en evidencia que el PSPV solo sabe callar ante el Gobierno socialista en España", ha indicado.

La portavoz del GPP en Les Corts ha asegurado que "el tripartito está en sus horas más bajas" y ha afirmado que los valencianos "cuentan los días para dejar de tener un Gobierno en el que solo priman los desencuentros internos, las subvenciones a hermanos, el número disparado de altos cargos y asesores y las imposiciones".