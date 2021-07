El Valencia CF dice que ha cumplido "con todas las modificaciones" para el polideportivo de Benicalap

En esta línea, fuentes del club deportivo han afirmado a Europa Press que ha sido "proactivo" para hacer cualquier cambio planteado por el consistorio, a la vez que han resaltado que está "dispuesto" a hacer modificaciones y han señalado que tratará de adaptarse a los requisitos que se indiquen.

Desde el Valencia CF se han pronunciado de este modo tras haber remitido este jueves a la administración municipal el proyecto básico de licitación y el proyecto de ejecución del polideportivo que debe construir junto al nuevo Mestalla para el barrio de Benicalap y después de que la edil de Deportes, Pilar Bernabé, haya criticado esta jornada que esa propuesta no contempla las modificaciones que el Ayuntamiento pidió al club que incluyera para asegurar "el buen funcionamiento" de la instalación y "cumplir con la normativa" al respecto.

Bernabé ha instado a la entidad deportiva a recoger esos cambios en su planteamiento, teniendo en cuenta que son "relevantes para poder aprobar ese proyecto de ejecución", y ha subrayado que esa infraestructura es "un compromiso del Valencia CF con la ciudad y los vecinos de Benicalap desde 2007". Asimismo, ha pedido que "nadie tenga la tentación de utilizar" la presentación de este proyecto "como una medida que pueda servir como moneda de cambio para algo que tenga que ver con la ATE -Actuación Territorial Estratégica-".

El club de fútbol ha expuesto que "Pilar Bernabé dijo en la reunión" que se mantuvo el pasado mes de mayo para hablar del proyecto para el polideportivo "que se ajustaba" y ha recordado, como han detallado las mismas fuentes, que en ese encuentro "se acordaron todas las soluciones a los planteamientos".

Desde la entidad deportiva han aseverado que eso "es lo que está reflejado en el proyecto constructivo". "Hemos cumplido con todas las modificaciones que nos han pedido y hemos seguido todas las instrucciones dadas desde el Ayuntamiento", han añadido esas fuentes.

En esta línea, han manifestado que "el club ha tratado de seguir todas las instrucciones de Ayuntamiento y Fundación Deportiva Municipal (FDM) y ha sido proactivo a hacer cualquier modificación que han querido hacer". "Si ha habido desinformación por el camino o han sido difusos en sus peticiones de modificaciones, estamos dispuestos a hacer modificaciones, pero en la última reunión quedó absolutamente claro que se ajustaba a lo que pedían", han añadido.

"UNA REUNIÓN TÉCNICA"

Tras ello, han considerado que "la vía para encontrar un punto de acuerdo no es la de las declaraciones públicas" y han afirmado que "si hay algo" que cree el consistorio "que no se ajusta", se comunique al Valencia CF y que "se lleva a cabo una reunión técnica". "Se está a tiempo porque no se ha llegado a licitar todavía", han dicho, al tiempo que han subrayado que "el club siempre tratará de adaptarse a los requisitos".

El Valencia CF reconoce el compromiso de construir el polideportivo de Benicalap pero precisa que este contemplaba que esa instalación estuviera antes de finalizar el estadio, no en 2007, cuando se firmó el convenio. Defiende que con la reordenación de los plazos de la ATE que plantea ofrece, entre otras cosas, anticipar esa obra y tras los trámites poder iniciar la construcción del polideportivo en enero de 2022.