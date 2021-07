Puig reivindica el diàleg social com a ferramenta de la 'via valenciana' per a "créixer de forma justa"

Així ho ha manifestat durant la seua intervenció en el XII Congrés confederal de CCOO PV que se celebra aquests dies en el Palau de Congressos de València, i que triarà Ana García, l'actual responsable d'Ocupació i Formació del sindicat, com a secretària general de l'organització per als pròxims quatre anys.

Puig ha ressaltat que "diàleg social és pactar amb agilitat més de 1.000 milions per a ajudar empreses i a treballadors i treballadores, és resistir, és dissenyar en un temps rècord un full de ruta per a alçar-nos i per a orientar les polítiques públiques dels pròxims anys i és coparticipar en la gobernanza dels fons europeus", ha ressaltat.

En el seu discurs, Puig ha assegurat que la Generalitat està al costat dels interessos del sindicat, que són els interessos dels treballadors i de les treballadores, perquè "junts hem de contribuir a alçar aquesta terra i a projectar aquesta justícia social".

En aquest sentit, el cap del Consell ha assenyalat que cal fer front als problemes de la classe treballadora, les persones que no arriben a fi de mes i les fractures socials com la temporalitat o l'atur juvenil. Després de l'esforç que han fet enguany, "aquest país té un deute amb la classe treballadora", ha admès. L'objectiu és créixer però "no pot haver-hi creixement sense justícia social", ha puntualitzat.

El president ha aprofitat per a valorar les dades de l'atur que s'han conegut aquest divendres, especialment en el que es refereix persones inscrites en la Seguretat Social. "Hui podem dir que la Comunitat Valenciana supera de forma àmplia el nivell d'afiliació previ a la pandèmia", ha assenyalat.

ANA GARCÍA, UN "PAS DE GEGANT" CAP A LA IGUALTAT

Ximo Puig ha ressaltat que el futur es construeix pas a pas, i en aquest sentit ha destacat que CCOO PV donarà "un pas de gegant" amb la candidatura d'Ana García, que ha donat "un gran pas per a l'organització i per a les dones valencianes".

El "gran repte pendent" del segle XXI és aconseguir aquesta igualtat real entre homes i dones, ha apuntat i en açò "els valencians i les valencianes volem estar en l'avantguarda", ha dit.

D'aquesta manera, Puig ha desitjat a Ana García "tota la sort i encert". "Segur que amb l'esforç que fas en el moviment sindical ens vas a ajudar a visibilitzar aquest espai d'igualtat tan necessari", ha augurat.

Des del seu punt de vista, és necessari "comptar amb més dones en càrrecs de visibilitat per a avançar cap a una societat justa i amb igualtat plena".