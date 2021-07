Colores para el cabello muy atrevidos y de bajo mantenimiento para ser el centro de todas las miradas estas vacaciones

El verano es vibración como lo son los tonos fantasía. Nos transmiten su buena onda y, aunque pueden parecer más difíciles de cuidar, existen algunas fórmulas que los hacen igual de divertidos sin que comprometamos tanto nuestro cabello.

El melocotón es una fruta veraniega y su tonalidad nos inspira con un color jugoso y refrescante. "El peachy es un blorange, se mueve entre el rubio y el naranja, y transforma nuestro rostro gracias a la energía positiva que aporta. Al no ser un rubio propiamente dicho, su mantenimiento es más sencillo. El naranja lo hace más manejable. En una versión pastel es todavía más fácil de cuidar en verano. Aplica siempre, cada día, protector solar para que los rayos UV no le perjudiquen, así como una mascarilla a la semana", comenta Raquel Saiz, de Salón Blue by Raquel Saiz.

Por otro lado, las melenas bicolor nos han traído, además de fantasía, muchas posibilidades para personalizar nuestros looks y poder reflejar toda nuestra esencia en ellos.

"Estos looks en dos tonos, uno más claro en la zona interior y otro más oscuro en las exteriores, facilitan mucho su cuidado. También ofrecen muchos looks diferentes si lo llevamos suelto o recogido. Para mantener este rubio vibrante sin amarillos, solo deberás matizarlo con champú violeta. Sin embargo, estos tonos también están de moda", afirma Charo García, de Ilitia Beauty & Science.

Los matices mate también son tendencia, no solo los resultados brillantes que, además, nos dan más posibilidades para jugar con las tonalidades de nuestro cabello y no tener que retocarlo tan asiduamente.

"Partir de un tono gris azulado es una buena opción. Estos tonos fantasía necesitan decoloración, y ya sabemos que con el paso de las semanas el color, por los lavados y el sol, va perdiendo intensidad. Sin embargo, el color va adquiriendo una tonalidad pastel mate muy atractiva que también es tendencia. Tenerlo todo con un mantenimiento más sencillo también es posible", comenta Rafael Bueno, de Rafael Bueno Peluqueros.

Los cobrizos también están presentes este verano. Son tonos llenos de vibración perfectos para aquellas mujeres que no quieren pasar desapercibidas y que buscan aportar mucha vida a su melena.

"Estas tonalidades son tan atractivas y favorecedores porque aportan la luz de los rubios y la energía de los rojos. Escoge la intensidad según tu tono de piel y tus ganas de brillar. Sus pigmentos se cuidan fácilmente con mucha hidratación", asegura M.ª José Llata, de Peluquería Llata Carrera.

Si nos cuesta mantener una rutina de cuidado en verano, pero no queremos renunciar a un toque de color fantasía, añadir a nuestras puntas un toque de color es la solución perfecta.

"Añadir color a las puntas es un modo de tener un look divertido sin tener que recurrir a los retoques del salón. Eso sí, cuídalas mucho, esta es la zona del cabello que antes se deshidrata y si eso sucede, no solo el color está apagado, también se rompe el pelo. Un modo de cuidar y prevenir el daño es aplicar acondicionador y dejarlo en el pelo recogido para ir a la piscina. Otra opción, son los acondicionadores sin aclarado", indica Manuel Mon, de Manuel Mon Estilistas.