Bernabé censura que el Valencia CF no recoge en el proyecto de polideportivo de Benicalap los cambios pedidos

Así, Bernabé, en una comparecencia ante los medios para hablar del documento remitido por el Valencia CF -mediante un correo electrónico dirigido a la delegación municipal correspondiente-, ha instado a la entidad deportiva a recoger esos cambios en su propuesta, teniendo en cuenta que son "relevantes para poder aprobar ese proyecto de ejecución".

Igualmente, ha subrayado que la construcción de esa infraestructura, junto al nuevo estadio de Mestalla en la avenida de Cortes Valencianas y dicho barrio, es "un compromiso del Valencia CF con la ciudad y los vecinos de Benicalap desde 2007" y ha lamentado que "catorce años después" no se cuente con una dotación de la que "deberían estar disfrutando" esos ciudadanos.

Pilar Bernabé ha pedido que "nadie tenga la tentación de utilizar" la presentación de este proyecto "como una medida que pueda servir como moneda de cambio para algo que tenga que ver con la ATE", la Actuación Territorial Estratégica que contempla el traslado del actual estadio de la avenida de Aragón a Cortes Valencianas, la recalificación de ese primer terreno y la construcción del nuevo campo de fútbol y que en la actualidad está en debate por la prórroga que el club ha solicitado.

"Nada tiene que ver ni es vinculante con sus obligaciones de cumplimiento de la ATE", ha señalado la edil. "No me gustaría que nadie volviera a usar determinados pretextos para no asumir su responsabilidad en el cumplimiento de la ATE", ha agregado. A su vez, ha considerado que "no sería honesto, ni por parte de la propiedad ni de nadie, que se defendiera esa posición" y se apuntara que "presentar un proyecto que debía presentarse hace catorce años exima" al Valencia CF "de cumplir su obligaciones con la ATE".

"Si cae la ATE no quiero que se le ocurra pensar que el polideportivo no se va a construir", ha expuesto Pilar Bernabé, tras lo que ha reiterado que "es una deuda con la ciudad desde hace catorce años independientemente de que la ATE se cumpla o no".

La titular de Deportes ha explicado que el 10 de mayo el consistorio tuvo una reunión con miembros del club de fútbol y del equipo encargado de redactar el proyecto para hablar de él y ha señalado que al día siguiente la administración local mandó "un informe" a la entidad deportiva con diversas "modificaciones" consideradas "relevantes para poder aprobar el proyecto de ejecución". Ha recordado que pidió que "antes el 1 de julio se presentara el proyecto de ejecución", que ha llegado ese día "a las 18.00 horas sin las modificaciones".

"NO SE HA CUMPLIDO"

Bernabé ha asegurado que se trata de precisiones "necesarias para el buen funcionamiento" del polideportivo y para "cumplir con las normativas de funcionamiento" y ha resaltado que se pidió al Valencia CF que presentara su propuesta sobre ellas. No obstante, ha censurado que, "de momento", esas matizaciones "no se han tenido en consideración" y ha afirmado que el proyecto de ejecución remitido ahora se ha hecho "sobre el anterior dibujo".

"Nosotros nos volvemos a reafirmar en el informe que mandamos con la petición de mejora en la instalación y para el funcionamiento", ha declarado la edil, que ha añadido que espera que el club deportivo tenga "a bien modificar" el proyecto y ha dicho que sin esos cambios "no podemos proceder a aprobarlo".

"La intención del proyecto es muy vistosa y bonita pero no es todo lo adecuada a las necesidades deportivas que tiene la ciudad. Es un polideportivo para la ciudad y para los vecinos de Benicalap, no para el Valencia CF. Es necesario que se ajuste a las necesidades deportivas" de los residentes en esa zona, ha repetido. "Queremos que el Valencia cumpla su compromiso con los vecinos y construya el polideportivo", ha añadido.

La responsable de Deportes ha detallado que las modificaciones planteadas son "cuestiones operativas, de eficiencia energética, de consumo y de mantenimiento" y "otras que tienen que ver con la accesibilidad, entradas" y "accesos". Ha apuntado que alguna hace referencia al espacio de la piscina, que "genera incomodidad para el uso".

"Son cuestiones funcionales que para nosotros son importantes. Para aprobar el proyecto es necesario tenerlas", ha planteado, tras lo que ha indicado que están avaladas por "los técnicos de la Fundación Deportiva Municipal, que tienen años de experiencia e instalaciones deportivas a sus espaldas".

"CUANDO UNO TIENE INTERÉS"

"Cuando uno tiene interés en llevar a cabo un proyecto, esas modificaciones se pueden hacer" ha aseverado, a lo que ha agregado que "son detalles que se pueden subsanar" y que "si hay voluntad, a cualquier despacho de arquitectos le costaría resolverlos en dos días".

Bernabé ha avanzado que habrá "una reunión técnica" con el club deportivo "para que explique las no modificaciones que no han contemplado" y ha señalado que el Ayuntamiento busca "el interés general de los vecinos de Benicalap con respecto al polideportivo que tenía que estar hecho ya" y el cumplimiento "de los compromisos del Valencia CF con la ciudad".