Diputación.-El Plan de Formación de Filming acerca a 25 alumnos 'Mi Ópera Prima. Viaje al cuarto de mi madre'

Esta actividad forma parte de las acciones formativas que conforman el Plan de Formación del Audiovisual Almeriense 2021 que ha puesto en marcha la Oficina Provincial de Cine Filming Almería.

El Plan de Formación del Audiovisual Almeriense 2021 es el resultado de la colaboración entre el Área de Cultura y Cine, la Asociación de Técnicos y Empresas del Sector Audiovisual de Almería (TESA) y 32 Historias Producciones.

Su objetivo principal es mejorar la capacitación de los profesionales almerienses de este sector, que representa un eje estratégico fundamental para la creación de riqueza y empleo, así como para la divulgación del destino 'Costa de Almería'.

En este curso donde participan 25 alumnos pretende abrir espacios en los que las nuevas voces que irrumpen, cada vez con más fuerza y solvencia, en el panorama cinematográfico nacional puedan ser escuchadas para que sus reflexiones y su forma de abordar el relato de las nuevas realidades sean conocidas y compartidas por el conjunto de los profesionales del sector audiovisual.

En este curso se va a analizar con la directora Celia Rico, desde parámetros profesionales, su evolución en la industria audiovisual.

Francisco Conde, de 32 Historias Producciones ha recordado que es el tercer curso que se realiza de Ópera Prima, tras la participación de Álvaro Gago y Javier Marco. "Seguimos trayendo a los creadores y creadoras que más relevancia tienen en el panorama audiovisual", ha dicho.

Conde espera en unos meses que estos cursos tengan más participantes, puesto que ahora todo está limitado por el tema de la pandemia.

"En pocos minutos se agotan las plazas de los cursos, lo cual indican que tienen una gran acogida. Pero la idea es hacerlo en un espacio más grande y con mas participación", ha explicado.

Celia Rico, que es una sevillana afincada en Barcelona sostiene que en este curso "explico mi proceso creativo y como hacer algo que yo hubiera querido que hicieran conmigo cuando yo tenía 20 años y es enseñarme la forma de trabajar de un director de cine."

"Yo tardé cinco años en hacer mi película, pero no me parece mucho tiempo. Escribir un guión, mientras lo maduras y demás se pasa tiempo y luego con la financiación también se tarda. Me costó mucho más animarme a hacer mi primer corto 'Luisa no está en casa' que la película 'Viaje al cuarto de una madre'", ha relatado.

Rico, que es la tercera vez que visita Almería, ha trasladado que ahora "tengo proyectos para el futuro". "Acabo de terminar una serie de animación para niños, y estoy también con el tema de financiación para la siguiente película", ha concluido.