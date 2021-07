L'augment salarial del 0,9% als funcionaris es farà efectiu al juliol i beneficiarà a quasi 165.000 treballadors

Així cobraran l'increment retributiu estipulat per l'Estat en la Llei de Pressupostos en la nòmina d'aquest mes, amb efecte retroactiu des de l'1 de gener de 2021, ha anunciat la vicepresidenta portaveu, Mónica Oltra.

S'aplicarà tant als empleats públics de la Generalitat com al personal del sector públic instrumental i al de l'administració de Justícia, al docent no universitari de centres públics i concertats, al que està al servici de les universitats públiques i al de les institucions depenents de la Conselleria de Sanitat. Queden fora els alts càrrecs i el personal eventual.

En concret, en la nòmina de juliol cobraran l'increment acumulat del 0,9% fins a eixe mes, després del que a partir d'agost ja es contemplarà aquesta pujada. En total, l'increment retributiu de 2021 beneficiarà a prop de 165.000 empleades i empleats públics.

El sou i triennis del personal afectat experimentarà un increment del 0,9% respecte als vigents a data de 31 de desembre de 2020, igual que les retribucions complementàries de caràcter fix i periòdic assignades als llocs que exercisquen. Es farà amb efecte retroactiu a l'1 de gener de 2021.

Només es reconeixeran nous complements, amb caràcter transitori, per al manteniment de les retribucions calculades en còmput anual, en els supòsits de classificació inicial en la Generalitat com a conseqüència de transferències de competències, així com els que es puguen reconéixer en aplicació d'un pla d'ordenació de personal.

Per la seua banda, el personal sanitari estatutari inclòs en l'àmbit d'aplicació, que preste servicis en els centres i institucions sanitàries depenents de la Conselleria, podrà percebre una productivitat variable. Aquest respondrà la ponderació dels paràmetres d'ús eficient dels recursos, qualitat assistencial, accessibilitat i grau d'implicació en activitats pròpies de l'organització.

Les retribucions del personal en formació, de contingent i zona i de cossos sanitaris locals al servici de les institucions sanitàries experimentaran igualment un increment del 0,9 per cent respecte a 2020.

TAXA DE REPOSICIÓ

Paral·lelament, la Generalitat ha adaptat la llei de pressupostos autonòmica a la nova normativa de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE), que inclou una taxa de reposició d'empleats públics del 110% en sectors prioritaris i del 100% en la resta. Aquesta taxa mesura el percentatge de vacants en l'ocupació pública que poden ser legalment cobertes amb personal de nou ingrés.

Es consideren sectors prioritaris l'administració educativa i sanitària, funcions lligades al control i lluita contra el frau fiscal, laboral, subvencions públiques i control de l'assignació eficient dels recursos públics. També les vinculades a l'assessorament jurídics, a la gestió dels recursos públics i a la prevenció i extinció d'incendis.

Els investigadors i tècnics del sistema espanyol de ciència, tecnologia i Innovació també es beneficien de l'ampliació, així com les places destinades a la seguretat aèria i marítima. Finalment, es consideren essencials els treballadors de servicis socials, emergències, transport públic i informació i comunicació.

Dins del límit de la taxa de reposició corresponent a personal docent universitari, cada universitat estarà obligat a destinar com a mínim un 15% del total de les places que oferisca a la incorporació de personal investigador doctor que haja obtingut el certificat 'I3' dins del marc del Programa Ramón y Cajal.