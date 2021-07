Ana Sánchez da 48 horas a San Damián para dimitir o dar una solución al "desmantelamiento" de la Sanidad en Zamora

Sánchez, que ha participado este viernes en una rueda de prensa en la capital zamorana, ha sumado a esa petición el cese de la gerente de Sanidad, Montserrat Chimeno, por "no mover un dedo" cuando se ha reconocido la falta de esos 47 médicos en los pequeños municipios.

"Lo que pasó ayer en Zamora es gravísimo, muy grave, no es solo que la señora San Damián y la gerente de Sanidad hicieran una asunción manifiesta de ineficacua, es que además enseñaron la patita de lo que puede suceder en Zamora, el desahucio de la sanidad rural por parte de la Junta, mañana puede ser extensible a la Comunidad Autónoma", ha asegurado Sánchez, quien asegura que se quiere "imponer de facto" el Plan Aliste.

La dirigente socialista ha denunciado la actuación de San Damián, de la que ha dicho que "no fue elegida para gobernar, porque el Partido Popular perdió las elecciones autonómicas en Zamora y lo único que busca es seguir apoltronada".

Asimismo, Ana Sánchez ha criticado las "tragaderas infinitas" de los dirigentes del Partido Popular de Zamora, a los que ha acusado de ser "felpudos de Mañueco y del PP" en lugar de "defender los intereses de la ciudadanía zamorana y la salud pública".

"Ayer se nos anunció que se va a desahuciar a Zamora y que no habrá 47 médicos", ha explicado Ana Sánchez, quien acusa a San Damián y Chimeno "de no mover ni un solo dedo" por lo que les ha dado 48 horas para "poner soluciones o marcharse a su casa", porque según sus propias palabras, "gobernar no es cobrar a fin de mes, es gestionar y poner soluciones".

"¿Qué es eso de inhibirse como gobernantes y de asumir los probelmas? Son un peligro para la sanidad pública, para la población más vulenrable de Zamora... es el Plan Aliste, un plan de desmantelamiento de la sanidad rural y deben marcharse", ha defendido la responsable socialista.

COMPARECENCIA URGENTE DE CASADO

En la rueda de prensa celebrada en Zamora este viernes ha participado también el coordinador del área de Sanidad del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, Diego Moreno, quien ha reiterado la petición de "comparecencia urgente" de la consejera Verónica Casado.

Moreno ha señalado que las explicaciones de la titular de Sanidad se hacen necesarias "ante la indecente vuelta de tuerca que sufre la sanidad rural y que supone el remate para destruirla".